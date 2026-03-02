إيران تقاطع "كأس العالم" في أميركا... والعراق البديل الأول!

أعلن ، مهدي تاج، أن مشاركة منتخب بلاده في نهائيات 2026 باتت "مستبعدة للغاية"، بسبب التوترات العسكرية والسياسية مع ، مؤكداً تعليق منافسات الدوري المحلي بانتظار قرار سيادي نهائي.



وفي حال الانسحاب الرسمي، يبرز المنتخب كأول المرشحين لشغل مقعد في المجموعة السابعة (التي تضم مصر وبلجيكا ونيوزيلندا) بصفته الوصيف المباشر في التصفيات.

ومن شأن هذا القرار أن يمنح فرصة خوض الملحق العالمي، بينما يراقب "فيفا" التطورات وسط مخاوف أمنية وتحديات قانونية غير مسبوقة.