لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
إيران تقاطع "كأس العالم" في أميركا... والعراق البديل الأول!
Lebanon 24
02-03-2026
|
13:31
photos
أعلن
رئيس الاتحاد
الإيراني
لكرة القدم
، مهدي تاج، أن مشاركة منتخب بلاده في نهائيات
كأس العالم
2026 باتت "مستبعدة للغاية"، بسبب التوترات العسكرية والسياسية مع
الولايات المتحدة
، مؤكداً تعليق منافسات الدوري المحلي بانتظار قرار سيادي نهائي.
وفي حال الانسحاب الرسمي، يبرز المنتخب
العراقي
كأول المرشحين لشغل مقعد
إيران
في المجموعة السابعة (التي تضم مصر وبلجيكا ونيوزيلندا) بصفته الوصيف المباشر في التصفيات.
ومن شأن هذا القرار أن يمنح
الإمارات
فرصة خوض الملحق العالمي، بينما يراقب "فيفا" التطورات وسط مخاوف أمنية وتحديات قانونية غير مسبوقة.
رياضة
متفرقات
الولايات المتحدة
رئيس الاتحاد
كأس العالم
لكرة القدم
كرة القدم
الإيراني
الإمارات
العراقي
