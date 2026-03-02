تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

غوارديولا: صيام اللاعبين المسلمين لا يؤثر على اختياراتي وهم قادرون على العطاء

Lebanon 24
02-03-2026 | 15:53
غوارديولا: صيام اللاعبين المسلمين لا يؤثر على اختياراتي وهم قادرون على العطاء
غوارديولا: صيام اللاعبين المسلمين لا يؤثر على اختياراتي وهم قادرون على العطاء photos 0
أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن صيام اللاعبين المسلمين في صفوف الفريق خلال شهر رمضان المبارك لا يشكل عائقاً أمام مشاركتهم، ولن يؤثر بأي حال من الأحوال على خياراته الفنية للتشكيلة.
 
وأوضح غوارديولا، في مؤتمر صحفي عقد قبيل مواجهة ليدز يونايتد، أن اللاعبين المسلمين في الفريق، ومن بينهم عمر مرموش وريان آيت نوري وريان شرقي وعبد القادر خوسانوف، معتادون تماماً على خوض المباريات والتدريبات أثناء الصيام، مشيراً إلى أنهم يظهرون التزاماً كبيراً بعباداتهم بالتوازي مع مهامهم الاحترافية.

وأضاف المدرب الإسباني أن النادي يوفر كافة سبل الدعم للاعبين الصائمين، من خلال متابعة مستمرة من أخصائيي التغذية والأطباء، لضمان حفاظهم على أعلى مستويات الأداء البدني.
 
وفي سياق آخر، تطرق غوارديولا إلى نتائج قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا التي وضعت فريقه في مواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات السابقة أمام "الملكي" لتحقيق التطور والتحسن في هذه البطولة القارية.

