غوارديولا: صيام اللاعبين المسلمين لا يؤثر على اختياراتي وهم قادرون على العطاء

أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن صيام اللاعبين في صفوف الفريق خلال شهر المبارك لا يشكل عائقاً أمام مشاركتهم، ولن يؤثر بأي حال من الأحوال على خياراته الفنية للتشكيلة.

وأوضح غوارديولا، في عقد قبيل مواجهة ليدز يونايتد، أن اللاعبين المسلمين في الفريق، ومن بينهم عمر مرموش وريان آيت نوري وريان شرقي وعبد خوسانوف، معتادون تماماً على خوض المباريات والتدريبات أثناء الصيام، مشيراً إلى أنهم يظهرون التزاماً كبيراً بعباداتهم بالتوازي مع مهامهم الاحترافية.



وأضاف المدرب الإسباني أن النادي يوفر كافة سبل الدعم للاعبين الصائمين، من خلال متابعة مستمرة من أخصائيي التغذية والأطباء، لضمان حفاظهم على أعلى مستويات الأداء البدني.

وفي سياق آخر، تطرق غوارديولا إلى نتائج قرعة دور الستة عشر من التي وضعت فريقه في مواجهة مرتقبة أمام الإسباني، معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات السابقة أمام "الملكي" لتحقيق التطور والتحسن في هذه البطولة القارية.



