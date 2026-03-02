مدرب أرسنال يتقاضى أجره "بالهدف".. بند يثير الجدل في الدوري الإنكليزي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تفاصيل مثيرة في عقد نيكولاس جوفر، مدرب الكرات الثابتة بنادي الإنجليزي، حيث يتضمن عقده بنداً ينص على تقاضيه مكافأة مالية مقابل كل هدف يسجله الفريق من كرة ثابتة.

وأوضح تقرير نشره موقع "ذا أثليتيك" أن هذه الاستراتيجية التحفيزية تعكس مدى الاعتماد المتزايد للنادي اللندني على الركلات الركنية والحرة كمصدر أساسي للأهداف، وهو ما جعل أرسنال يتصدر قائمة أكثر الفرق تسجيلاً من هذه الكرات في .



من جانبه، علّق ميكيل أرتيتا، للفريق، في عقب مواجهة ، مشيراً إلى أن الفريق استعاد فاعليته من الكرات الثابتة بعد فترة دامت لعدة أسابيع.

وأكد أرتيتا أن استغلال هذه المواقف يعد جزءاً حيوياً من استراتيجية اللعب، مثنياً على العمل الذي يقوم به الجهاز الفني المتخصص.

ويأتي هذا البند المالي الفريد ليعزز من مكانة الكرات الثابتة كسلاح استراتيجي لا يستهان به في حسابات الربح والخسارة داخل قلعة "الغانرز".



