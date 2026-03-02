تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
مدرب أرسنال يتقاضى أجره "بالهدف".. بند يثير الجدل في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
02-03-2026 | 23:00
مدرب أرسنال يتقاضى أجره بالهدف.. بند يثير الجدل في الدوري الإنكليزي
مدرب أرسنال يتقاضى أجره بالهدف.. بند يثير الجدل في الدوري الإنكليزي photos 0
كشفت تقارير صحفية عالمية عن تفاصيل مثيرة في عقد نيكولاس جوفر، مدرب الكرات الثابتة بنادي أرسنال الإنجليزي، حيث يتضمن عقده بنداً ينص على تقاضيه مكافأة مالية مقابل كل هدف يسجله الفريق من كرة ثابتة.
 
وأوضح تقرير نشره موقع "ذا أثليتيك" أن هذه الاستراتيجية التحفيزية تعكس مدى الاعتماد المتزايد للنادي اللندني على الركلات الركنية والحرة كمصدر أساسي للأهداف، وهو ما جعل أرسنال يتصدر قائمة أكثر الفرق تسجيلاً من هذه الكرات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جانبه، علّق ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق، في مؤتمر صحفي عقب مواجهة تشيلسي، مشيراً إلى أن الفريق استعاد فاعليته من الكرات الثابتة بعد فترة صيام دامت لعدة أسابيع.
 
وأكد أرتيتا أن استغلال هذه المواقف يعد جزءاً حيوياً من استراتيجية اللعب، مثنياً على العمل الذي يقوم به الجهاز الفني المتخصص.
 
ويأتي هذا البند المالي الفريد ليعزز من مكانة الكرات الثابتة كسلاح استراتيجي لا يستهان به في حسابات الربح والخسارة داخل قلعة "الغانرز".

