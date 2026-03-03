تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
الأصابة تنهي موسم رودريغو
Lebanon 24
03-03-2026
|
14:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح البرازيلي رودريغو أحدث ضحايا الإصابات في
ريال مدريد
بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة خيتافي، الإثنين، في
الدوري الإسباني
، والتي انتهت بخسارة الفريق 0-1 على ملعبه.
وأعلن
ريال
مدريد
في بيان مقتضب أن الفحوصات كشفت عن تمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف الهلالي الخارجي للساق اليمنى. وذكرت صحيفة ماركا أن اللاعب أنهى المباراة وهو يعاني من ألم في ركبته اليمنى، قبل أن يخضع لفحوصات أولية في غرفة الملابس بعد اللقاء.
وبحسب النص، تنهي هذه الإصابة موسم رودريغو مع ريال مدريد، إلى جانب غيابه عن منتخب
البرازيل
في
كأس العالم
2026 صيف العام الحالي. وسيعتمد ريال مدريد في المباراة المقبلة ضد سيلتا فيغو يوم الجمعة على فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا كمهاجمين فقط، في ظل إصابة
كيليان مبابي
وإيقاف فرانكو ماستانتونو.
يُذكر أن رودريغو عاد للمشاركة أمام خيتافي بعد غياب نحو شهر بسبب التهاب الأوتار، ودخل بديلاً في الدقيقة 54. وشارك صاحب الـ25 عاماً في 27 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
