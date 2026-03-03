ريال مدريد يتمسك بخيار أربيلوا رغم التعثر.. وتحفظ داخل غرفة الملابس

يواصل التمسك بقراره بإنهاء مشروع المدرب ألونسو ومنح الفرصة لألفارو أربيلوا لقيادة الفريق، رغم تلقيه الخسارة الثانية على التوالي في وتراجع فرصه في المنافسة على اللقب بعدما أصبح متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر.



وبحسب إذاعة كادينا سير ، ترى إدارة النادي جانبين إيجابيين يدعمان القرار، هما عودة الأجواء الإيجابية داخل غرفة الملابس وتحسن مستوى فينيسيوس جونيور. في المقابل، أشارت الإذاعة إلى أن رد فعل اللاعبين تجاه المدرب الجديد يثير الحذر، إذ لا يبدي عدد من عناصر الفريق إعجاباً كبيراً بنهجه التكتيكي.



وأضافت أن بعض اللاعبين ينظرون إلى أربيلوا كمدرب في طور التكوين، معتبرين أن محاضراته واختياراته للتشكيلة وقراراته أثناء المباريات لم تُحدث الأثر المنتظر داخل المجموعة. ومع تراجع النتائج، قالت الإذاعة إن نسبة الخسائر في المباريات الرسمية اقتربت من مضاعفة ما كانت عليه في عهد ألونسو، ما يجعل مستقبل أربيلوا مرتبطاً بتحول واضح في النتائج خلال الأسابيع المقبلة.



ويبدو شهر آذار حاسماً لريال مع دخول مراحل خروج المغلوب في واشتداد سباق الدوري الإسباني وسط نتائج جيدة لبرشلونة.

