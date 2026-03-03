تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
ريال مدريد يتمسك بخيار أربيلوا رغم التعثر.. وتحفظ داخل غرفة الملابس
Lebanon 24
03-03-2026
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصل
ريال مدريد
التمسك بقراره بإنهاء مشروع المدرب
تشابي
ألونسو ومنح الفرصة لألفارو أربيلوا لقيادة الفريق، رغم تلقيه الخسارة الثانية على التوالي في
الدوري الإسباني
وتراجع فرصه في المنافسة على اللقب بعدما أصبح متأخراً بأربع نقاط عن
برشلونة
المتصدر.
وبحسب إذاعة كادينا سير
الإسبانية
، ترى إدارة النادي جانبين إيجابيين يدعمان القرار، هما عودة الأجواء الإيجابية داخل غرفة الملابس وتحسن مستوى فينيسيوس جونيور. في المقابل، أشارت الإذاعة إلى أن رد فعل اللاعبين تجاه المدرب الجديد يثير الحذر، إذ لا يبدي عدد من عناصر الفريق إعجاباً كبيراً بنهجه التكتيكي.
وأضافت أن بعض اللاعبين ينظرون إلى أربيلوا كمدرب في طور التكوين، معتبرين أن محاضراته واختياراته للتشكيلة وقراراته أثناء المباريات لم تُحدث الأثر المنتظر داخل المجموعة. ومع تراجع النتائج، قالت الإذاعة إن نسبة الخسائر في المباريات الرسمية اقتربت من مضاعفة ما كانت عليه في عهد ألونسو، ما يجعل مستقبل أربيلوا مرتبطاً بتحول واضح في النتائج خلال الأسابيع المقبلة.
ويبدو شهر آذار حاسماً لريال
مدريد
مع دخول مراحل خروج المغلوب في
دوري أبطال أوروبا
واشتداد سباق الدوري الإسباني وسط نتائج جيدة لبرشلونة.
