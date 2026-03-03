تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

هذه طبيعة إصابة رونالدو

Lebanon 24
03-03-2026 | 14:22
A-
A+
هذه طبيعة إصابة رونالدو
هذه طبيعة إصابة رونالدو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء تعرض قائده كريستيانو رونالدو لإصابة عضلية، من دون توضيح مدة غياب الهداف البرتغالي عن متصدر الدوري السعودي للمحترفين.

وقال النصر في بيان نشره عبر منصة "إكس": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها قائد الفريق كريستيانو رونالدو تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الفريق الماضية"، مضيفاً: "سيبدأ اللاعب برنامجاً تأهيلياً، يخضع خلاله للتقييم المستمر حتى عودته للتمارين الجماعية".

وكان رونالدو قد غادر قرب النهاية في الفوز 3-1 على الفيحاء مطلع الأسبوع بعدما أهدر ركلة جزاء، وبدا متأثراً بالإصابة. وسجل رونالدو (41 عاماً) 22 هدفاً في 26 مباراة بمختلف المسابقات مع النصر هذا الموسم.

ويواجه النصر، متصدر الدوري برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين أمام الأهلي الثاني، فريق نيوم يوم السبت المقبل.

كما أشار النص إلى تأجيل مباراة النصر مع الوصل الإماراتي التي كانت مقررة غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2، بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات مسابقاته القارية في الشرق الأوسط بسبب الصراع الدائر في المنطقة، في ظل حالة تأهب قصوى بعد غارات أميركية وإسرائيلية على إيران ورد إيراني باستهداف مواقع في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أصوات إنفجارات سُمِعَت في إيران... هذه طبيعتها
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام: هذه ثروة رونالدو.. وهكذا ساهمت جورجينا بها
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله والتيار": العلاقة سلبية ونقاش حول طبيعة التحالف
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول: الرد الإيراني سيتحدد وفق طبيعة وحجم العملية الأميركية
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 03:01:49 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستيانو رونالدو

الشرق الأوسط

البرتغالي

الإماراتي

الإمارات

إسرائيل

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:31 | 2026-03-03
Lebanon24
14:19 | 2026-03-03
Lebanon24
14:09 | 2026-03-03
Lebanon24
07:33 | 2026-03-03
Lebanon24
02:11 | 2026-03-03
Lebanon24
23:00 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24