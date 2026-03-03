هذه طبيعة إصابة رونالدو

أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء تعرض قائده لإصابة عضلية، من دون توضيح مدة غياب الهداف عن متصدر الدوري السعودي للمحترفين.



وقال النصر في بيان نشره عبر منصة "إكس": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها قائد الفريق كريستيانو تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الفريق الماضية"، مضيفاً: "سيبدأ اللاعب برنامجاً تأهيلياً، يخضع خلاله للتقييم المستمر حتى عودته للتمارين الجماعية".



وكان رونالدو قد غادر قرب النهاية في الفوز 3-1 على الفيحاء مطلع الأسبوع بعدما أهدر ركلة جزاء، وبدا متأثراً بالإصابة. وسجل رونالدو (41 عاماً) 22 هدفاً في 26 مباراة بمختلف المسابقات مع النصر هذا الموسم.



ويواجه النصر، متصدر الدوري برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين أمام الأهلي الثاني، فريق نيوم يوم السبت المقبل.



كما أشار النص إلى تأجيل مباراة النصر مع الوصل التي كانت مقررة غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال 2، بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات مسابقاته القارية في بسبب الصراع الدائر في المنطقة، في ظل حالة تأهب قصوى بعد غارات أميركية وإسرائيلية على ورد إيراني باستهداف مواقع في المنطقة.

