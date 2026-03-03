هذه طبيعة إصابة رونالدو

أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء تعرض قائده كريستيانو رونالدو لإصابة عضلية، من دون توضيح مدة غياب الهداف البرتغالي عن متصدر الدوري السعودي للمحترفين.
وقال النصر في بيان نشره عبر منصة "إكس": "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها قائد الفريق كريستيانو رونالدو
تعرضه لإصابة عضلية في مباراة الفريق الماضية"، مضيفاً: "سيبدأ اللاعب برنامجاً تأهيلياً، يخضع خلاله للتقييم المستمر حتى عودته للتمارين الجماعية".
وكان رونالدو قد غادر قرب النهاية في الفوز 3-1 على الفيحاء مطلع الأسبوع بعدما أهدر ركلة جزاء، وبدا متأثراً بالإصابة. وسجل رونالدو (41 عاماً) 22 هدفاً في 26 مباراة بمختلف المسابقات مع النصر هذا الموسم.
ويواجه النصر، متصدر الدوري برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين أمام الأهلي الثاني، فريق نيوم يوم السبت المقبل.
كما أشار النص إلى تأجيل مباراة النصر مع الوصل الإماراتي
التي كانت مقررة غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا
2، بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات مسابقاته القارية في الشرق الأوسط
بسبب الصراع الدائر في المنطقة، في ظل حالة تأهب قصوى بعد غارات أميركية وإسرائيلية على إيران
ورد إيراني باستهداف مواقع في المنطقة.