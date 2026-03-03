الدوري الكندي يطبّق "قانون فينغر" للتسلل.. تجربة رسمية بدءاً من نيسان

أعلنت رابطة الدوري الكندي أنها ستعتمد "قانون فينغر" الخاص بحالات التسلل في الموسم الجديد الذي ينطلق في نيسان المقبل، بعد أن ظل المقترح يواجه انتقادات منذ طرحه ولم يُجرَّب في مسابقات كبرى.



وبحسب ما نقلته صحيفة ماركا، يقوم المقترح على احتساب التسلل فقط عندما يكون جسم المهاجم بأكمله متقدماً على آخر مدافع، خلافاً للقانون المعتمد منذ 1990 الذي يسمح بأن يكون المهاجم بمحاذاة آخر مدافع.

وترى ماركا أن الهدف من التعديل هو زيادة الأهداف وجعل اللعبة أكثر متعة، فيما أشارت إلى أن الدوري الكندي، الذي يضم 8 أندية فقط، يسعى لخطوات تجذب الانتباه وقد يتحول إلى "حقل تجارب" لهذا القانون الذي طُبّق سابقاً في مسابقات أقل شهرة مثل الشباب. (روسيا اليوم)