Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

برشلونة يودّع كأس الملك

Lebanon 24
03-03-2026 | 23:00
برشلونة يودّع كأس الملك
برشلونة يودّع كأس الملك photos 0
فشل برشلونة في حسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا رغم فوزه على أتلتيكو مدريد 3-0 في إياب نصف النهائي، إذ حسم أتلتيكو العبور بفضل انتصاره ذهاباً 4-0، لينتهي مجموع المباراتين 4-3 لصالحه.

وينتظر أتلتيكو مدريد الفائز من مواجهة ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في النهائي، علماً بأن ريال سوسيداد كان قد فاز خارج ملعبه في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

وشهدت المباراة بداية هجومية من برشلونة لتقليص الفارق، قبل أن يتعرض جول كوندي لإصابة مبكرة في الدقيقة 13 ليدخل أليخاندرو بالدي بدلاً منه. وكاد رافينيا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة نفسها لكن الكرة ذهبت إلى الشباك الخارجية. وافتتح مارك بيرنال التسجيل في الدقيقة 30 بعد مراوغة من لامين يامال انتهت بتسجيل بيرنال في الشباك الخالية. كما حصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 49.
