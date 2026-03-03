برشلونة يودّع كأس الملك

فشل في حسم بطاقة التأهل إلى نهائي رغم فوزه على 3-0 في إياب نصف النهائي، إذ حسم أتلتيكو العبور بفضل انتصاره ذهاباً 4-0، لينتهي مجموع المباراتين 4-3 لصالحه.



وينتظر أتلتيكو الفائز من مواجهة وأتلتيك في النهائي، علماً بأن سوسيداد كان قد فاز خارج ملعبه في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.



وشهدت المباراة بداية هجومية من برشلونة لتقليص الفارق، قبل أن يتعرض جول كوندي لإصابة مبكرة في الدقيقة 13 ليدخل أليخاندرو بالدي بدلاً منه. وكاد رافينيا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة نفسها لكن ذهبت إلى الشباك الخارجية. وافتتح مارك بيرنال التسجيل في الدقيقة 30 بعد مراوغة من لامين يامال انتهت بتسجيل بيرنال في الشباك الخالية. كما حصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 49.

Advertisement