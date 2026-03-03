أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك

أعرب هانز مدرب عن فخره بأداء فريقه أمام رغم الخروج من ، بعدما عجز عن تعويض خسارة الذهاب، رغم الفوز 3-0 في الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي وسط دعم جماهيري كبير في .



وقال فليك عبر قناة النادي إن موقف جول كوندي وأليخاندرو بالدي سيتضح الأربعاء، مرجحاً أن يمتد غيابهما "إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع". وأضاف: "بالتأكيد فخور بما قدمناه أمام أتلتيكو لكننا نشعر بالإحباط أيضا، كانت لدينا فرص لتسجيل الرابع والخامس ولم ننجح"، مؤكداً أن الفريق "قدم كل شيء" وهو ما أراد رؤيته من اللاعبين.



وعن ما تبقى من الموسم، شدد فليك على ضرورة السير "خطوة بخطوة" في ظل خوض مباراة كل ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن التركيز الآن على التعافي قبل المباراة المقبلة، ومعبّراً عن عدم سعادته بالإصابات التي حدثت أمام أتلتيكو مدريد.



وكان أتلتيكو مدريد قد حسم التأهل بأفضلية الفوز ذهاباً 4-0. وذكر النص أن برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من والبطل التاريخي للمسابقة بـ32 لقباً، فيما يعود آخر تتويج لأتلتيكو بالبطولة إلى موسم 2012-2013، وقد أحرز 10 ألقاب في كأس الملك.

