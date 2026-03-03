تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك

Lebanon 24
03-03-2026 | 23:53
A-
A+
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب هانز فليك مدرب برشلونة عن فخره بأداء فريقه أمام أتلتيكو مدريد رغم الخروج من كأس ملك إسبانيا، بعدما عجز عن تعويض خسارة الذهاب، رغم الفوز 3-0 في الإياب واقترابه من فرض وقت إضافي وسط دعم جماهيري كبير في كامب نو.

وقال فليك عبر قناة النادي إن موقف جول كوندي وأليخاندرو بالدي سيتضح الأربعاء، مرجحاً أن يمتد غيابهما "إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع". وأضاف: "بالتأكيد فخور بما قدمناه أمام أتلتيكو مدريد لكننا نشعر بالإحباط أيضا، كانت لدينا فرص لتسجيل الرابع والخامس ولم ننجح"، مؤكداً أن الفريق "قدم كل شيء" وهو ما أراد رؤيته من اللاعبين.

وعن ما تبقى من الموسم، شدد فليك على ضرورة السير "خطوة بخطوة" في ظل خوض مباراة كل ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن التركيز الآن على التعافي قبل المباراة المقبلة، ومعبّراً عن عدم سعادته بالإصابات التي حدثت أمام أتلتيكو مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد قد حسم التأهل بأفضلية الفوز ذهاباً 4-0. وذكر النص أن برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس الملك والبطل التاريخي للمسابقة بـ32 لقباً، فيما يعود آخر تتويج لأتلتيكو بالبطولة إلى موسم 2012-2013، وقد أحرز 10 ألقاب في كأس الملك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برشلونة يودّع كأس الملك
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسارة الفريق غير المتوقعة.. تعليق ناري من قناة ريال مدريد بعد فضيحة كأس الملك
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خيبة خسارة لقب السوبر الإسباني والخروج من كأس الملك.. فوزٌ يُنعش ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 12:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24

كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد

كأس الملك

كامب نو

إسبانيا

قناة ال

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:41 | 2026-03-04
Lebanon24
00:26 | 2026-03-04
Lebanon24
23:00 | 2026-03-03
Lebanon24
16:31 | 2026-03-03
Lebanon24
14:22 | 2026-03-03
Lebanon24
14:19 | 2026-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24