فان دايك بعد مفاجأة ولفرهامبتون: كنا بطيئين.. والمسؤولية علينا

Lebanon 24
04-03-2026 | 00:26
فان دايك بعد مفاجأة ولفرهامبتون: كنا بطيئين.. والمسؤولية علينا
فان دايك بعد مفاجأة ولفرهامبتون: كنا بطيئين.. والمسؤولية علينا photos 0
أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول خيبة أمله عقب الخسارة أمام ولفرهامبتون 1-2 في الدوري الإنكليزي، مؤكداً أن الفريق يتحمل مسؤولية النتيجة.

وقال فان دايك لشبكة TNT Sports إن الأداء كان دون المطلوب: "الأمر يعود إلينا. كنا بطيئين، متوقعين في تحركاتنا، سيئين في الاستحواذ واتخاذ القرارات... لم نستقبل فرصًا كثيرة، لكن عندما تؤدي بهذا الشكل فمن الطبيعي أن تكون النتيجة هكذا... الأمر مخيب للآمال".

وعن البداية الباهتة، أوضح أنه لا يوجد سبب واحد، مضيفاً أن الفريق رغم الاستحواذ الأكبر اتخذ "قرارات خاطئة" ولم ينجح في الوصول إلى اللمسة الأخيرة. وبشأن الهدفين اللذين استقبلهما ليفربول، قال إن استقبال الأهداف "محبط دائمًا"، لافتاً إلى أن الفريق كان قادماً من مباراتين بشباك نظيفة وكان "صلباً دفاعياً"، لكنه شدد على ضرورة التحرك سريعاً قبل العودة لمواجهة ولفرهامبتون بعد أيام في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير، أكبر مفاجآت الدوري هذا الموسم، محققاً فوزه الأول بعد 8 مباريات دون انتصار. ورفع رصيده إلى 16 نقطة مع بقائه في المركز الأخير، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 48 نقطة في المركز الخامس. وسجل محمد صلاح هدف ليفربول لكنه لم يمنع الخسارة بعدما جاء التعادل في وقت متأخر.
