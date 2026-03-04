لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية عن وضع إدارة برئاسة فلورنتينو بيريز اسم جديد على طاولتها ليصبح القادم للفريق خلفا لألفارو أربيلوا، في محاولة سريعة لإنقاذ الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.



ورغم ما تردد عن سعي النادي الملكي لمنح أربيلوا الفرصة الموسم المقبل لإكمال مسيرته كمدرب للميرنغي بعد تولي القيادة من ألونسو، لكن الهزيمة الأخيرة للفريق أمام خيتافي جعلت الإدارة تبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كورييري ديللو سبورت" فإن يرغب بالتعاقد مع ماسيمليانو أليغري، مدرب ، الذي يحظى بتقدير إدارة النادي الإسباني.



وكان ريال مدريد قد اقترب من تعيين أليغري مدرباً للفريق مرتين من قبل، أولهما في 2019 بعد نجاحاته مع قبل أن تتعثر المحادثات.

كما اقترب ريال مدريد بشكل أكبر من تعيين أليغري مدرباً للفريق في 2021 بعد توصلهما لاتفاق نهائي ليوقع على عقد لمدة ثلاث سنوات، لكنه بقى في يوفنتوس بعد اجتماعه مع أندريا أنييلي .



ويفضل فلورنتينو بيريز الاعتماد على مدرب يملك خبرة وكفاءة عالية، حيث يشعر بخيبة أمل هذا الموسم بعد اعتماده على تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا. (إرم نيوز)