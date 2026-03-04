تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

رياضة

لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد

Lebanon 24
04-03-2026 | 08:03
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد photos 0
كشفت تقارير صحافية عن وضع إدارة  ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز اسم جديد على طاولتها ليصبح المدير الفني القادم للفريق خلفا لألفارو أربيلوا، في محاولة سريعة لإنقاذ الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

ورغم ما تردد عن سعي النادي الملكي لمنح أربيلوا الفرصة الموسم المقبل لإكمال مسيرته كمدرب للميرنغي بعد تولي القيادة من تشابي ألونسو، لكن الهزيمة الأخيرة للفريق أمام خيتافي جعلت الإدارة تبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد.
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فإن ريال مدريد يرغب بالتعاقد مع ماسيمليانو أليغري، مدرب ميلان، الذي يحظى بتقدير إدارة النادي الإسباني.

وكان ريال مدريد قد اقترب من تعيين أليغري مدرباً للفريق مرتين من قبل، أولهما في 2019 بعد نجاحاته مع يوفنتوس قبل أن تتعثر المحادثات.
 
كما اقترب ريال مدريد بشكل أكبر من تعيين أليغري مدرباً للفريق في 2021 بعد توصلهما لاتفاق نهائي ليوقع على عقد لمدة ثلاث سنوات، لكنه بقى في يوفنتوس بعد اجتماعه مع أندريا أنييلي رئيس النادي.

ويفضل فلورنتينو بيريز الاعتماد على مدرب يملك خبرة وكفاءة عالية، حيث يشعر بخيبة أمل هذا الموسم بعد اعتماده على تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا. (إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق عهد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يتمسك بخيار أربيلوا رغم التعثر.. وتحفظ داخل غرفة الملابس
lebanon 24
Lebanon24
04/03/2026 18:35:33 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير الفني

رئيس النادي

الإيطالية

الإيطالي

يوفنتوس

ميلان

مدريد

Lebanon24
10:04 | 2026-03-04
Lebanon24
04:41 | 2026-03-04
Lebanon24
00:26 | 2026-03-04
Lebanon24
23:53 | 2026-03-03
Lebanon24
23:00 | 2026-03-03
Lebanon24
16:31 | 2026-03-03
