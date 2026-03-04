تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد
Lebanon 24
04-03-2026
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحافية عن وضع إدارة
ريال مدريد
برئاسة فلورنتينو بيريز اسم جديد على طاولتها ليصبح
المدير الفني
القادم للفريق خلفا لألفارو أربيلوا، في محاولة سريعة لإنقاذ الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.
ورغم ما تردد عن سعي النادي الملكي لمنح أربيلوا الفرصة الموسم المقبل لإكمال مسيرته كمدرب للميرنغي بعد تولي القيادة من
تشابي
ألونسو، لكن الهزيمة الأخيرة للفريق أمام خيتافي جعلت الإدارة تبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "كورييري ديللو سبورت"
الإيطالية
فإن
ريال
مدريد
يرغب بالتعاقد مع ماسيمليانو أليغري، مدرب
ميلان
، الذي يحظى بتقدير إدارة النادي الإسباني.
وكان ريال مدريد قد اقترب من تعيين أليغري مدرباً للفريق مرتين من قبل، أولهما في 2019 بعد نجاحاته مع
يوفنتوس
قبل أن تتعثر المحادثات.
كما اقترب ريال مدريد بشكل أكبر من تعيين أليغري مدرباً للفريق في 2021 بعد توصلهما لاتفاق نهائي ليوقع على عقد لمدة ثلاث سنوات، لكنه بقى في يوفنتوس بعد اجتماعه مع أندريا أنييلي
رئيس النادي
.
ويفضل فلورنتينو بيريز الاعتماد على مدرب يملك خبرة وكفاءة عالية، حيث يشعر بخيبة أمل هذا الموسم بعد اعتماده على تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
Lebanon 24
كيف علّق أربيلوا على خسارة ريال مدريد أمام بنفيكا؟
04/03/2026 18:35:33
04/03/2026 18:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق عهد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد
Lebanon 24
انطلاق عهد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد
04/03/2026 18:35:33
04/03/2026 18:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
04/03/2026 18:35:33
04/03/2026 18:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتمسك بخيار أربيلوا رغم التعثر.. وتحفظ داخل غرفة الملابس
Lebanon 24
ريال مدريد يتمسك بخيار أربيلوا رغم التعثر.. وتحفظ داخل غرفة الملابس
04/03/2026 18:35:33
04/03/2026 18:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير الفني
رئيس النادي
الإيطالية
الإيطالي
يوفنتوس
ميلان
مدريد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة
Lebanon 24
بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة
10:04 | 2026-03-04
04/03/2026 10:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
غارسيا بعد وداع الكأس: دفعنا الثمن
Lebanon 24
غارسيا بعد وداع الكأس: دفعنا الثمن
04:41 | 2026-03-04
04/03/2026 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فان دايك بعد مفاجأة ولفرهامبتون: كنا بطيئين.. والمسؤولية علينا
Lebanon 24
فان دايك بعد مفاجأة ولفرهامبتون: كنا بطيئين.. والمسؤولية علينا
00:26 | 2026-03-04
04/03/2026 12:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك
Lebanon 24
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك
23:53 | 2026-03-03
03/03/2026 11:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يودّع كأس الملك
Lebanon 24
برشلونة يودّع كأس الملك
23:00 | 2026-03-03
03/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:04 | 2026-03-04
بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة
04:41 | 2026-03-04
غارسيا بعد وداع الكأس: دفعنا الثمن
00:26 | 2026-03-04
فان دايك بعد مفاجأة ولفرهامبتون: كنا بطيئين.. والمسؤولية علينا
23:53 | 2026-03-03
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك
23:00 | 2026-03-03
برشلونة يودّع كأس الملك
16:31 | 2026-03-03
الدوري الكندي يطبّق "قانون فينغر" للتسلل.. تجربة رسمية بدءاً من نيسان
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 18:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 18:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 18:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24