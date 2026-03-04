تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة
Lebanon 24
04-03-2026
|
10:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
برشلونة
عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها
الثنائي
جول كوندي وأليخاندرو بالدي بعد تعرضهما لإصابات في مباراة أتلتيكو
مدريد
ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك
إسبانيا
.
وقد ودع برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي، رغم فوزه على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
ولم يكن الفوز كافيا للفريق الكتالوني لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، ليتفوق أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين ويحجز مقعده في النهائي.
ولم تقتصر خسارة برشلونة أمام أتلتيكو على الجانب الرياضي والمعنوي، بل امتدت لتشمل ضربة موجعة على مستوى التشكيلة، بإصابة لاعبين أساسيين في خط الدفاع وهما كوندي الذي غادر ملعب المباراة في الدقيقة 12 إثر شعور بألم في فخذه الأيسر،
وبالدي الذي دخل بديلا لكوندي، قبل أن يجبر هو الآخر على الخروج في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة مشابهة.
وأصدر برشلونة بيانين رسميين عبر حسابه في منصة "إكس" لتوضيح طبيعة الإصابات، حيث قال
حول كوندي: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب ستتحدد وفقا لاستجابته للعلاج وتطور وتيرة التعافي".
وفي ما يخض إصابة بالدي فقال النادي الكتالوني: "تشير التقارير الطبية إلى إصابة اللاعب في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر أيضا فترة التعافي المتوقعة تبلغ نحو أربعة أسابيع".
وبينما تأكد غياب بالدي عن مواجهتي نيوكاسل يونايتد في ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا
، بالإضافة إلى غيابه عن 3 مباريات في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بيلباو ورايو فاليكانو وإشبيلية، فإن موقف كوندي من العودة للملاعب ستحدده استجابته للعلاج. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك
Lebanon 24
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك
04/03/2026 18:35:39
04/03/2026 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مواجهة سلافيا براغ في دوري الأبطال.. برشلونة يتلقى ضربة قوية مزدوجة
Lebanon 24
قبل مواجهة سلافيا براغ في دوري الأبطال.. برشلونة يتلقى ضربة قوية مزدوجة
04/03/2026 18:35:39
04/03/2026 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خروج حامل لقب كأس إنكلترا أمام فريق من الدرجة السادسة
Lebanon 24
خروج حامل لقب كأس إنكلترا أمام فريق من الدرجة السادسة
04/03/2026 18:35:39
04/03/2026 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
Lebanon 24
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
04/03/2026 18:35:39
04/03/2026 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
روسيا اليوم
إسبانيا
الثنائي
أوروبا
الرياض
روسيا
قد يعجبك أيضاً
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد
Lebanon 24
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد
08:03 | 2026-03-04
04/03/2026 08:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
غارسيا بعد وداع الكأس: دفعنا الثمن
Lebanon 24
غارسيا بعد وداع الكأس: دفعنا الثمن
04:41 | 2026-03-04
04/03/2026 04:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فان دايك بعد مفاجأة ولفرهامبتون: كنا بطيئين.. والمسؤولية علينا
Lebanon 24
فان دايك بعد مفاجأة ولفرهامبتون: كنا بطيئين.. والمسؤولية علينا
00:26 | 2026-03-04
04/03/2026 12:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك
Lebanon 24
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك
23:53 | 2026-03-03
03/03/2026 11:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يودّع كأس الملك
Lebanon 24
برشلونة يودّع كأس الملك
23:00 | 2026-03-03
03/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:03 | 2026-03-04
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد
04:41 | 2026-03-04
غارسيا بعد وداع الكأس: دفعنا الثمن
00:26 | 2026-03-04
فان دايك بعد مفاجأة ولفرهامبتون: كنا بطيئين.. والمسؤولية علينا
23:53 | 2026-03-03
أوّل تعليق لمدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك
23:00 | 2026-03-03
برشلونة يودّع كأس الملك
16:31 | 2026-03-03
الدوري الكندي يطبّق "قانون فينغر" للتسلل.. تجربة رسمية بدءاً من نيسان
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 18:35:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24