Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة

Lebanon 24
04-03-2026 | 10:04
بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة
بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة photos 0
أعلن نادي برشلونة عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي جول كوندي وأليخاندرو بالدي بعد تعرضهما لإصابات في مباراة أتلتيكو مدريد ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
 
وقد ودع برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي، رغم فوزه على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ولم يكن الفوز كافيا للفريق الكتالوني لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب، ليتفوق أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين ويحجز مقعده في النهائي.

ولم تقتصر خسارة برشلونة أمام أتلتيكو على الجانب الرياضي والمعنوي، بل امتدت لتشمل ضربة موجعة على مستوى التشكيلة، بإصابة لاعبين أساسيين في خط الدفاع وهما كوندي الذي غادر ملعب المباراة في الدقيقة 12 إثر شعور بألم في فخذه الأيسر،
وبالدي الذي دخل بديلا لكوندي، قبل أن يجبر هو الآخر على الخروج في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة مشابهة.

وأصدر برشلونة بيانين رسميين عبر حسابه في منصة "إكس" لتوضيح طبيعة الإصابات، حيث قال
حول كوندي: "أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر. مدة الغياب ستتحدد وفقا لاستجابته للعلاج وتطور وتيرة التعافي".
 
وفي ما يخض إصابة بالدي فقال النادي الكتالوني: "تشير التقارير الطبية إلى إصابة اللاعب في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر أيضا فترة التعافي المتوقعة تبلغ نحو أربعة أسابيع".
 
وبينما تأكد غياب بالدي عن مواجهتي نيوكاسل يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى غيابه عن 3 مباريات في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بيلباو ورايو فاليكانو وإشبيلية، فإن موقف كوندي من العودة للملاعب ستحدده استجابته للعلاج. (روسيا اليوم) 
