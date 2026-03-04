لاعبة تنس تواجه تهديدات المقامرين!

يعاني لاعبو التنس بشكل متكرر من تهديدات وإهانات من قبل المقامرين الذين يستغلون خاصية إخفاء الهوية على الإنترنت.



أكدت لاعبة التنس لوكريزيا ستيفانيني تلقيها تهديدات قبل مباراتها في التصفيات المؤهلة لبطولة إنديان ضد الأندورية فيكتوريا خيمينيز كاسينتسيفا.

وصلت إلى ستيفانيني صورة مسدس على هاتفها عبر تطبيق " "، مع رسالة تطالبها بعدم الفوز بالمباراة، التي انتهت بفوز خيمينيز بنتيجة 4-6 و6-4 و6-4.

وقالت ستيفانيني: "لقد تهددت أنا وعائلتي، وكانوا يذكرون مكان ميلادي وأسماء والديّ، ما عشته من شعور بعدم الأمان كان صعباً جداً".





وأضافت في تصريحات لصحيفة ماركا : "استجابت رابطة اللاعبات المحترفات بسرعة، ووفرت لي حماية إضافية ورافقوني إلى سيارتي بعد المباراة، وكانوا حريصين على سلامتي".

وعن خسارتها، أكدت: "قاتلت حتى النهاية ولم أسمح لهم بإرهابي أو التأثير على أدائي خلال المباراة."

، وصف أنجيلو بيناغي، رئيس للتنس، ما حصل بأنه "خطير وغير مقبول"، مشدداً على ضرورة معاقبة أي شخص يحاول الاعتداء على لاعبين لأغراض المقامرة، مطالباً برد قانوني حازم وتحديد المسؤولين عن الحادث. (العربية)