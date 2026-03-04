ماستانتونو يُوقّف لمباراتين بسبب إساءته للحكم

عاقبت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد، بالإيقاف لمباراتين بعد طرده في لقاء فريقه ضد خيتافي بالدوري.
وذكر حكم المباراة في تقريره أن ماستانتونو قال له: "يا للعار، يا للعار اللعين"، وبناءً على المادة 124 يُعاقب اللاعب لمباراتين بسبب السلوك غير المهذب والمهين.
كما رفضت اللجنة، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، استئناف ريال مدريد بخصوص البطاقة الصفراء التي حصل عليها الفرنسي أورين تشواميني لاعب خط الوسط، مؤكدة أن الاحتكاك القوي بين اللاعبين يقع ضمن تقدير الحكم أثناء المباراة.