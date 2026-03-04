ماستانتونو يُوقّف لمباراتين بسبب إساءته للحكم

عاقبت لجنة المسابقات في الأرجنتيني ماستانتونو، لاعب ، بالإيقاف لمباراتين بعد طرده في لقاء فريقه ضد خيتافي بالدوري.

وذكر حكم المباراة في تقريره أن ماستانتونو قال له: "يا للعار، يا للعار اللعين"، وبناءً على المادة 124 يُعاقب اللاعب لمباراتين بسبب السلوك غير المهذب والمهين.

كما رفضت اللجنة، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" ، استئناف بخصوص البطاقة الصفراء التي حصل عليها الفرنسي أورين تشواميني لاعب خط الوسط، مؤكدة أن الاحتكاك القوي بين اللاعبين يقع ضمن تقدير الحكم أثناء المباراة.