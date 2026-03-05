تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة

Lebanon 24
05-03-2026 | 02:35
مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة
مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة photos 0
حقق فريق أرسنال فوزاً ثميناً خارج ملعبه على حساب مضيفه برايتون بنتيجة 1 - صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وسجل بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليحسم 3 نقاط ثمينة في الصراع المحتدم على صدارة الدوري الإنجليزي، مع مانشستر سيتي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، علما بأن سيتي لعب 29 مباراة فقط مقابل 30 لأرسنال.

أما برايتون ،فبهذه الخسارة تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.
وفرط مانشستر سيتي في نقطتين ثمينتين وسط مساعيه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 2 - 2 على أرضه ووسط جماهيره أمام نوتنغهام فورست.

لم يحافظ السيتي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفي أنطوان سيمينيو ورودري في الدقيقتين 31 و62.

وعاد نوتنغهام بنقطة ثمينة من ملعب "الاتحاد" بهدفي مورغان جيبس وايت وإليوت أندرسون في الدقيقتين 56 و76.

ويتبقى لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة، ستكون مهمة للغاية في تقليص فارق النقاط مجددا مع النادي اللندني.

أما نوتنغهام انتزع نقطة ثمينة في كفاحه للهروب من شبح الهبوط، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر.
