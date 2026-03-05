تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة
Lebanon 24
05-03-2026
|
02:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق فريق
أرسنال
فوزاً ثميناً خارج ملعبه على حساب مضيفه
برايتون
بنتيجة 1 - صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم
، يوم الأربعاء.
وسجل بوكايو
ساكا
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليحسم 3 نقاط ثمينة في الصراع المحتدم على صدارة الدوري الإنجليزي، مع
مانشستر سيتي
.
ورفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة بفارق 7 نقاط عن
مانشستر
سيتي الوصيف، علما بأن سيتي لعب 29 مباراة فقط مقابل 30 لأرسنال.
أما برايتون ،فبهذه الخسارة تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز
الثاني عشر
.
وفرط مانشستر سيتي في نقطتين ثمينتين وسط مساعيه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 2 - 2 على أرضه ووسط جماهيره أمام
نوتنغهام
فورست.
لم يحافظ السيتي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفي أنطوان سيمينيو ورودري في الدقيقتين 31 و62.
وعاد نوتنغهام بنقطة ثمينة من ملعب "الاتحاد" بهدفي
مورغان
جيبس وايت وإليوت أندرسون في الدقيقتين 56 و76.
ويتبقى لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة، ستكون مهمة للغاية في تقليص فارق النقاط مجددا مع النادي اللندني.
أما نوتنغهام انتزع نقطة ثمينة في كفاحه للهروب من شبح الهبوط، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايرن ميونيخ يبتعد بست نقاط في الصدارة
Lebanon 24
بايرن ميونيخ يبتعد بست نقاط في الصدارة
05/03/2026 12:48:10
05/03/2026 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إنتر يبتعد في الصدارة
Lebanon 24
إنتر يبتعد في الصدارة
05/03/2026 12:48:10
05/03/2026 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعثر مانشستر سيتي أمام توتنهام.. هذا ما قاله غوارديولا
Lebanon 24
بعد تعثر مانشستر سيتي أمام توتنهام.. هذا ما قاله غوارديولا
05/03/2026 12:48:10
05/03/2026 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي يتجرع مرارة الهزيمة في معقل بودو غليمت
Lebanon 24
مانشستر سيتي يتجرع مرارة الهزيمة في معقل بودو غليمت
05/03/2026 12:48:10
05/03/2026 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
الثاني عشر
لكرة القدم
كرة القدم
نوتنغهام
برايتون
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن إصابة مبابي.. هذا ما أعلنه طبيب ريال مدريد
Lebanon 24
بشأن إصابة مبابي.. هذا ما أعلنه طبيب ريال مدريد
04:36 | 2026-03-05
05/03/2026 04:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته الأخيرة.. هذه مدة غياب رونالدو عن الملاعب
Lebanon 24
بعد إصابته الأخيرة.. هذه مدة غياب رونالدو عن الملاعب
01:00 | 2026-03-05
05/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماستانتونو يُوقّف لمباراتين بسبب إساءته للحكم
Lebanon 24
ماستانتونو يُوقّف لمباراتين بسبب إساءته للحكم
23:00 | 2026-03-04
04/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعبة تنس تواجه تهديدات المقامرين!
Lebanon 24
لاعبة تنس تواجه تهديدات المقامرين!
16:00 | 2026-03-04
04/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة
Lebanon 24
بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة
10:04 | 2026-03-04
04/03/2026 10:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
07:49 | 2026-03-04
04/03/2026 07:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:36 | 2026-03-05
بشأن إصابة مبابي.. هذا ما أعلنه طبيب ريال مدريد
01:00 | 2026-03-05
بعد إصابته الأخيرة.. هذه مدة غياب رونالدو عن الملاعب
23:00 | 2026-03-04
ماستانتونو يُوقّف لمباراتين بسبب إساءته للحكم
16:00 | 2026-03-04
لاعبة تنس تواجه تهديدات المقامرين!
10:04 | 2026-03-04
بعد ساعات من خروجه من كأس إسبانيا.. برشلونة يتعرض لضربة مزدوجة
08:03 | 2026-03-04
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24