مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة

حقق فريق فوزاً ثميناً خارج ملعبه على حساب مضيفه بنتيجة 1 - صفر ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من ، يوم الأربعاء.



وسجل بوكايو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليحسم 3 نقاط ثمينة في الصراع المحتدم على صدارة الدوري الإنجليزي، مع .



ورفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف، علما بأن سيتي لعب 29 مباراة فقط مقابل 30 لأرسنال.



أما برايتون ،فبهذه الخسارة تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز .

وفرط مانشستر سيتي في نقطتين ثمينتين وسط مساعيه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 2 - 2 على أرضه ووسط جماهيره أمام فورست.



لم يحافظ السيتي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفي أنطوان سيمينيو ورودري في الدقيقتين 31 و62.



وعاد نوتنغهام بنقطة ثمينة من ملعب "الاتحاد" بهدفي جيبس وايت وإليوت أندرسون في الدقيقتين 56 و76.



ويتبقى لمانشستر سيتي مباراة مؤجلة، ستكون مهمة للغاية في تقليص فارق النقاط مجددا مع النادي اللندني.



أما نوتنغهام انتزع نقطة ثمينة في كفاحه للهروب من شبح الهبوط، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر.