Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بشأن إصابة مبابي.. هذا ما أعلنه طبيب ريال مدريد

Lebanon 24
05-03-2026 | 04:36
بشأن إصابة مبابي.. هذا ما أعلنه طبيب ريال مدريد
أثار الوضع الصحي للنجم الفرنسي كيليان مبابي حالة من القلق والجدل في الأوساط الرياضية، خاصة بعد سفره إلى باريس للعلاج وتحليل مخاطر الإصابة التي يعاني منها في ركبته اليسرى.

وقرر مبابي، بالاتفاق مع إدارة ريال مدريد، البقاء في العاصمة الفرنسية باريس لعدة أيام للخضوع لبروتوكول علاجي مكثف تحت إشراف أطباء متخصصين فرنسيين وبالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي الملكي.
ويعاني مبابي من "التواء في الرباط الخارجي للركبة اليسرى"، وهي إصابة تطارده منذ نهاية عام 2025 وتسببت له في آلام مستمرة منعت من المشاركة بانتظام مؤخراً.

وتقرر استبعاد خيار التدخل الجراحي في الوقت الراهن، والاعتماد بدلاً من ذلك على "علاج تحفظي" بهدف تجنب الغياب الطويل للاعب وحماية فرصه في المشاركة بكأس العالم 2026.

أكد الدكتور بيدرو لويس ريبول، مدير عيادة "ريبول إي دي برادو" والمقرب من نادي ريال مدريد، أن إصابة كيليان مبابي "ليست خطيرة" ولا تستدعي القلق بشأن مشاركته في كأس العالم 2026.
