فيتينا يحسم موقفه بشأن مغادرة باريس سان جيرمان

كشف النجم فيتينيا لاعب وسط عن موقفه بشأن عروض الرحيل عن فريقه في الفترة .

وفي مقابلة مع برنامج "سولتينوس بيلو موندو" نشرتها صحيفة Mais Futebol، تحدث فيتينيا عن مستقبله، ومسيرته مع ، إضافة إلى موقفه من إمكانية قبول عروض من أندية الدوري السعودي للمحترفين.



وعند سؤاله عن إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، شدد لاعب خط الوسط البرتغالي أنه رغم القيمة المالية الكبيرة للعروض، فإنه لا يعتقد أنه سيكون أكثر هناك.



وأشار فيتينيا إلى أن ما يهمه بشكل أكبر بناء مسيرته المهنية بالطريقة التي يطمح إليها، مؤكداً أنه يحقق دخلاً جيداً للغاية في مع نادٍ كبير، وأن مضاعفة هذا الدخل أو حتى زيادته إلى ثلاثة أضعاف لن يجعله أكثر سعادة.



كما أكد لاعب الوسط البرتغالي الدولي استبعاده التام أيضا لانتقاله المحتمل إلى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح قائلاً: "لا أعتقد أن الانتقال في الوقت الحالي هو الخيار الأنسب بالنسبة لي، فأنا أشعر براحة كبيرة هنا مع ".



وأضاف: "أشعر أن الناس هنا يحبونني حقًّا، وأعتقد أنني استحققت هذه المحبة. أحب التواجد هنا، وكذلك عائلتي. لدينا فريق رائع ومدرب مذهل، وسيكون من الحماقة تغيير هذا الوضع" . (إرم نيوز)