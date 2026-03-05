تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
8
o
طرابلس
9
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
12
o
جونية
2
o
النبطية
1
o
زحلة
0
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
غاريث بيل يفتح "أسرار" ريال مدريد... هذا ما كشفه عن رونالدو وراموس
Lebanon 24
05-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف النجم الويلزي المعتزل،
غاريث بيل
، عن تفاصيل خفية من مسيرته في
نادي ريال مدريد
، مسلطاً الضوء على الجوانب الشخصية لأسطورة النادي
كريستيانو رونالدو
، وطبيعة العلاقات داخل غرفة الملابس التي ضمت نخبة من ألمع نجوم
كرة القدم
.
وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج "ذا أوفرلاب"، أوضح بيل أن نوبات غضب
رونالدو
داخل الملعب كانت حقيقية وتعود لرغبته الشديدة في تحطيم الأرقام القياسية، حيث كان يسعى دائماً لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. وأضاف بيل: "رغم ذلك الغضب، كان وجود رونالدو يمنح الفريق ثقة مطلقة قبل انطلاق أي مباراة".
كما أشار بيل إلى تطور أسلوب "الدون" التكتيكي، حيث ركز أكثر على التهديف لزيادة فعاليته بأقل مجهود بدني ممكن.
أما عن قيادة الفريق، فقد أكد بيل أن سيرجيو راموس كان "الزعيم" الفعلي والمسيطر على زمام الأمور في غرفة الملابس، رغم الكاريزما القوية لرونالدو.
وبخصوص كريم بنزيمة، وصفه بيل بـ"المحرك الصامت" الذي لعب دور حلقة الوصل، مما ضمن انسجام الخط الهجومي الملكي. وختاماً، أكد بيل أنه كان يفضل التركيز على التأثير الجماعي للفريق بعيداً عن هوس الإحصائيات الفردية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"خليفة ميسي" يعتذر لبايرن ميونخ بعد تصريحاته عن ريال مدريد
Lebanon 24
"خليفة ميسي" يعتذر لبايرن ميونخ بعد تصريحاته عن ريال مدريد
06/03/2026 04:39:07
06/03/2026 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتشف غولر يفتح الملف.. "تنمّر" داخل ريال مدريد
Lebanon 24
مكتشف غولر يفتح الملف.. "تنمّر" داخل ريال مدريد
06/03/2026 04:39:07
06/03/2026 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
Lebanon 24
لاعب "برشلونة" السابق ينصح مدرب" ريال مدريد" بضمّ محمد صلاح
06/03/2026 04:39:07
06/03/2026 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
Lebanon 24
ريال مدريد يتحرك في قضية فينيسيوس: "كل الأدلة" على طاولة يويفا
06/03/2026 04:39:07
06/03/2026 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
كريستيانو رونالدو
نادي ريال مدريد
ريال مدريد
غاريث بيل
كرة القدم
التركي
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
استثمار جديد لرونالدو... انضمام موهبة صاعدة إلى منظمة "واو إف سي"
Lebanon 24
استثمار جديد لرونالدو... انضمام موهبة صاعدة إلى منظمة "واو إف سي"
16:00 | 2026-03-05
05/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتينا يحسم موقفه بشأن مغادرة باريس سان جيرمان
Lebanon 24
فيتينا يحسم موقفه بشأن مغادرة باريس سان جيرمان
06:58 | 2026-03-05
05/03/2026 06:58:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن إصابة مبابي.. هذا ما أعلنه طبيب ريال مدريد
Lebanon 24
بشأن إصابة مبابي.. هذا ما أعلنه طبيب ريال مدريد
04:36 | 2026-03-05
05/03/2026 04:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة
Lebanon 24
مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة
02:35 | 2026-03-05
05/03/2026 02:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته الأخيرة.. هذه مدة غياب رونالدو عن الملاعب
Lebanon 24
بعد إصابته الأخيرة.. هذه مدة غياب رونالدو عن الملاعب
01:00 | 2026-03-05
05/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
Lebanon 24
"حزب الله" ينفصل عن إيران.. القصّة في كواليس خطاب قاسم
05:00 | 2026-03-05
05/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد دعوة غراهام لفتح جبهة "حزب الله".. هل ستدخل أميركا الحرب إلى جانب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-05
05/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2026-03-05
استثمار جديد لرونالدو... انضمام موهبة صاعدة إلى منظمة "واو إف سي"
06:58 | 2026-03-05
فيتينا يحسم موقفه بشأن مغادرة باريس سان جيرمان
04:36 | 2026-03-05
بشأن إصابة مبابي.. هذا ما أعلنه طبيب ريال مدريد
02:35 | 2026-03-05
مانشستر سيتي يتعثر وأرسنال يبتعد بالصدارة
01:00 | 2026-03-05
بعد إصابته الأخيرة.. هذه مدة غياب رونالدو عن الملاعب
23:00 | 2026-03-04
ماستانتونو يُوقّف لمباراتين بسبب إساءته للحكم
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
06/03/2026 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24