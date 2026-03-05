تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
رياضة

غاريث بيل يفتح "أسرار" ريال مدريد... هذا ما كشفه عن رونالدو وراموس

Lebanon 24
05-03-2026 | 14:00
غاريث بيل يفتح أسرار ريال مدريد... هذا ما كشفه عن رونالدو وراموس
كشف النجم الويلزي المعتزل، غاريث بيل، عن تفاصيل خفية من مسيرته في نادي ريال مدريد، مسلطاً الضوء على الجوانب الشخصية لأسطورة النادي كريستيانو رونالدو، وطبيعة العلاقات داخل غرفة الملابس التي ضمت نخبة من ألمع نجوم كرة القدم.

وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج "ذا أوفرلاب"، أوضح بيل أن نوبات غضب رونالدو داخل الملعب كانت حقيقية وتعود لرغبته الشديدة في تحطيم الأرقام القياسية، حيث كان يسعى دائماً لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. وأضاف بيل: "رغم ذلك الغضب، كان وجود رونالدو يمنح الفريق ثقة مطلقة قبل انطلاق أي مباراة".
 
كما أشار بيل إلى تطور أسلوب "الدون" التكتيكي، حيث ركز أكثر على التهديف لزيادة فعاليته بأقل مجهود بدني ممكن.

أما عن قيادة الفريق، فقد أكد بيل أن سيرجيو راموس كان "الزعيم" الفعلي والمسيطر على زمام الأمور في غرفة الملابس، رغم الكاريزما القوية لرونالدو.
 
وبخصوص كريم بنزيمة، وصفه بيل بـ"المحرك الصامت" الذي لعب دور حلقة الوصل، مما ضمن انسجام الخط الهجومي الملكي. وختاماً، أكد بيل أنه كان يفضل التركيز على التأثير الجماعي للفريق بعيداً عن هوس الإحصائيات الفردية.

رياضة

متفرقات

كريستيانو رونالدو

نادي ريال مدريد

ريال مدريد

غاريث بيل

كرة القدم

التركي

الملا

