استثمار جديد لرونالدو... انضمام موهبة صاعدة إلى منظمة "واو إف سي"

أعلنت منظمة "واو " (WOW FC) لفنون القتال المختلطة، التي يشارك في ملكيتها النجم وبطل الـ"يو إف سي" الإسباني توبوريا، عن تعاقدها مع الموهبة الصاعدة دافيد هيرفياس.

وتعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور المنظمة في الساحة الرياضية، في ظل سعي وتوبوريا للارتقاء بهذه الرياضة إلى مستويات عالمية.



هذا ومن المقرر أن يخوض هيرفياس نزاله الأول مع فريقه الجديد في حدث "دبليو أو دبليو 29" بمدينة في 11 نيسان المقبل، وهو الحدث الذي يُتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً قياسياً، حيث بيعت بالفعل 8 آلاف تذكرة قبل الإعلان عن النزالات.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن رؤية رونالدو التي تتبنى قيم الانضباط والتميز، حيث يسعى من خلال شراكاته الرياضية إلى إلهام الأجيال ودعم المواهب الشابة في عالم فنون القتال.