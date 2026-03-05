تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
استثمار جديد لرونالدو... انضمام موهبة صاعدة إلى منظمة "واو إف سي"
Lebanon 24
05-03-2026
|
16:00
أعلنت منظمة "واو
إف سي
" (WOW FC) لفنون القتال المختلطة، التي يشارك في ملكيتها النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
وبطل الـ"يو إف سي" الإسباني
إيليا
توبوريا، عن تعاقدها مع الموهبة الصاعدة دافيد هيرفياس.
وتعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور المنظمة في الساحة الرياضية، في ظل سعي
رونالدو
وتوبوريا للارتقاء بهذه الرياضة إلى مستويات عالمية.
هذا ومن المقرر أن يخوض هيرفياس نزاله الأول مع فريقه الجديد في حدث "دبليو أو دبليو 29" بمدينة
فالنسيا
في 11 نيسان المقبل، وهو الحدث الذي يُتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً قياسياً، حيث بيعت بالفعل 8 آلاف تذكرة قبل الإعلان عن النزالات.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن رؤية رونالدو التي تتبنى قيم الانضباط والتميز، حيث يسعى من خلال شراكاته الرياضية إلى إلهام الأجيال
القادمة
ودعم المواهب الشابة في عالم فنون القتال.
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
البرتغالي
البرتغال
فالنسيا
القادمة
الرياض
