بين الادارة واللاعبين.. خلافات داخلية تعصف ببرشلونة

تصاعدت حالة قلق داخل بشأن نظام الإعداد البدني المعتمد حالياً، بعدما أبدى عدد من نجوم الفريق تخوفهم من تأثير البرنامج التدريبي على الجاهزية مع توالي المباريات.



وبحسب المعطيات، برزت هذه المخاوف بشكل أوضح عقب المواجهة الأولى أمام في نصف الملك، حيث ناقش عدد من اللاعبين، بينهم بعض قادة الفريق، الأمر مباشرة مع المدرب للتعبير عن استيائهم من جوانب في البرنامج.



ووفقاً لصحيفة لا فانغوارديا الكتالونية، تنفي مصادر داخل النادي وجود مشاكل هيكلية، وتؤكد استمرار العمل بنفس الوتيرة في القسم الذي يرأسه "خوليو توس"، من دون تغييرات مرتقبة.



وفي المقابل، أشارت المصادر إلى تحدٍ آخر يتمثل في تزايد لجوء لاعبين إلى شركات خاصة لاتباع خطط تدريبية فردية خارجية لا تلتزم دائماً بتوجيهات مختصي برشلونة، الذين يشددون على فترات الراحة وأيام الإجازة الإلزامية من دون تمارين إضافية لتسهيل التعافي، بينما لا يلتزم بعض اللاعبين بهذه التوجيهات. (كووورة)

