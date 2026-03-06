تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
06-03-2026 | 09:49
بعد أرنولد… ريال مدريد يخطط لضربة مجانية أخرى
يجهز نادي ريال مدريد الإسباني لضربة موجعة لفريق ليفربول الإنجليزي بعد الحصول على خدمات لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن بعد رفضه تجديد عقده في صفقة مجانية.

ويخطط ريال مدريد لصفقة مجانية أخرى من ليفربول في الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول أصبح على رأس أولويات نادي ريال مدريد لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد.

ولم يجدد كوناتي عقده رسمياً مع ناديه ليفربول والذي ينتهي في شهر حزيران المقبل.

وأكدت الصحيفة أن كوناتي دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد خاصة أنه لن يكلف الفريق الإسباني أي تكلفة سوى راتبه فقط.

وأوضحت أن اللاعب اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف ليفربول ولن يجدد عقده بعد أن وصل إلى الشهور الثلاث الأخيرة في تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وانضم اللاعب صاحب الـ 26 عاماً إلى صفوف ليفربول في صيف 2021 قادماً من لايبيزيغ الألماني في صفقة وصلت تكلفتها إلى 40 مليون يورو.

وسبق أن لعب كوناتي في صفوف سوشو الفرنسي قبل رحيله للدوري الألماني.
 
