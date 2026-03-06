بعد أرنولد… ريال مدريد يخطط لضربة مجانية أخرى

يجهز نادي لضربة موجعة لفريق الإنجليزي بعد الحصول على خدمات لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن بعد رفضه تجديد عقده في صفقة مجانية.ويخطط لصفقة مجانية أخرى من ليفربول في الموسم الجديد.وأشارت صحيفة " " إلى أن الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول أصبح على رأس أولويات لتدعيم في الموسم الجديد.ولم يجدد كوناتي عقده رسمياً مع ناديه ليفربول والذي ينتهي في شهر حزيران المقبل.وأكدت الصحيفة أن كوناتي دخل دائرة اهتمامات لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد خاصة أنه لن يكلف الفريق الإسباني أي تكلفة سوى راتبه فقط.وأوضحت أن اللاعب اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف ليفربول ولن يجدد عقده بعد أن وصل إلى الشهور الثلاث الأخيرة في تعاقده مع الفريق الإنجليزي.وانضم اللاعب صاحب الـ 26 عاماً إلى صفوف ليفربول في صيف 2021 قادماً من لايبيزيغ الألماني في صفقة وصلت تكلفتها إلى 40 مليون .وسبق أن لعب كوناتي في صفوف سوشو الفرنسي قبل رحيله للدوري الألماني.