تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ريال مدريد يعتمد على تطوير سانتياغو برنابيو لتعزيز الإيرادات المستقبلية

Lebanon 24
06-03-2026 | 14:30
A-
A+
ريال مدريد يعتمد على تطوير سانتياغو برنابيو لتعزيز الإيرادات المستقبلية
ريال مدريد يعتمد على تطوير سانتياغو برنابيو لتعزيز الإيرادات المستقبلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف تقرير صادر عن نادي ريال مدريد أن إجمالي فاتورة الرواتب ارتفع بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من موسم 2025-2026، ليصل إلى 277.5 مليون يورو بين يوليو وديسمبر 2025، بزيادة قدرها 38 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 16٪.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الرواتب كان مرتبطاً بشكل رئيسي بتجديد عقود اللاعبين والتعاقدات الجديدة في الفريق الأول، بما في ذلك لاعبين مثل دين هويسن، ترنت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس وفرنكو ماستانتونو، إضافة إلى تجديد عقد قائد الفريق داني كارفاخال. كما ارتفعت رواتب فريق كرة السلة بنحو 7.8 مليون يورو لتصل إلى 25.1 مليون يورو، بينما ظل الجزء الأكبر من الرواتب مرتبطاً بكرة القدم التي بلغت فاتورتها 252.5 مليون يورو في ستة أشهر فقط.

ورغم أن النادي لا يزال رابحاً، فإن أرباحه قبل الضرائب انخفضت بنسبة 84٪ لتصل إلى 6.1 مليون يورو مقارنة بـ38.3 مليون يورو في الفترة نفسها من الموسم السابق، نتيجة ارتفاع الرواتب وتراجع الإيرادات الإجمالية إلى 571.3 مليون يورو، بانخفاض 18.5 مليون يورو، خاصة من التسويق والرعاية.

وارتفعت نسبة الرواتب إلى الإيرادات إلى 49٪، كما زادت تكاليف الإهلاك المرتبطة بالانتقالات إلى 76.6 مليون يورو. وأظهرت البيانات انخفاض السيولة النقدية المتاحة إلى 3.5 مليون يورو، وسط مدفوعات كبيرة للانتقالات والبنية التحتية، مما دفع النادي إلى الاقتراض 55.5 مليون يورو إضافية خلال النصف الأول من الموسم، لتصل الديون المالية إلى 1.336 مليار يورو.

ويؤكد ريال مدريد أن استكمال مشروع تطوير ملعب سانتياغو برنابيو سيكون عاملاً أساسياً لتعزيز الإيرادات في المستقبل، مع توفر خطوط ائتمان إضافية تصل إلى 376 مليون يورو يمكن الاستفادة منها عند الحاجة.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عطالله: مشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية فجاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في "السانتياغو برنابيو".. هل فقد أربيلوا السيطرة على نجوم ريال مدريد؟
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر يرأس اجتماعاً لمديرية الواردات لبحث تعزيز تحصيل الإيرادات والالتزام الضريبي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التنمية الإدارية و LAU توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز إصلاح القطاع العام وتطوير الكفاءات
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 01:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24

ملعب سانتياغو برنابيو

نادي ريال مدريد

ريال مدريد

كرة القدم

المستقبل

جمالي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2026-03-06
Lebanon24
07:08 | 2026-03-06
Lebanon24
03:30 | 2026-03-06
Lebanon24
02:30 | 2026-03-06
Lebanon24
01:30 | 2026-03-06
Lebanon24
00:30 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24