ريال مدريد يعتمد على تطوير سانتياغو برنابيو لتعزيز الإيرادات المستقبلية

كشف تقرير صادر عن أن إجمالي فاتورة الرواتب ارتفع بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من موسم 2025-2026، ليصل إلى 277.5 مليون بين يوليو وديسمبر 2025، بزيادة قدرها 38 مليون يورو مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 16٪.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الرواتب كان مرتبطاً بشكل رئيسي بتجديد عقود اللاعبين والتعاقدات الجديدة في الفريق الأول، بما في ذلك لاعبين مثل دين هويسن، ترنت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس وفرنكو ماستانتونو، إضافة إلى تجديد عقد قائد الفريق داني كارفاخال. كما ارتفعت رواتب فريق كرة السلة بنحو 7.8 مليون يورو لتصل إلى 25.1 مليون يورو، بينما ظل الجزء الأكبر من الرواتب مرتبطاً بكرة القدم التي بلغت فاتورتها 252.5 مليون يورو في ستة أشهر فقط.

ورغم أن النادي لا يزال رابحاً، فإن أرباحه قبل الضرائب انخفضت بنسبة 84٪ لتصل إلى 6.1 مليون يورو مقارنة بـ38.3 مليون يورو في الفترة نفسها من الموسم السابق، نتيجة ارتفاع الرواتب وتراجع الإيرادات الإجمالية إلى 571.3 مليون يورو، بانخفاض 18.5 مليون يورو، خاصة من التسويق والرعاية.

وارتفعت نسبة الرواتب إلى الإيرادات إلى 49٪، كما زادت تكاليف الإهلاك المرتبطة بالانتقالات إلى 76.6 مليون يورو. وأظهرت البيانات انخفاض السيولة النقدية المتاحة إلى 3.5 مليون يورو، وسط مدفوعات كبيرة للانتقالات والبنية التحتية، مما دفع النادي إلى الاقتراض 55.5 مليون يورو إضافية خلال النصف الأول من الموسم، لتصل الديون المالية إلى 1.336 مليار يورو.

ويؤكد أن استكمال مشروع تطوير سيكون عاملاً أساسياً لتعزيز الإيرادات في ، مع توفر خطوط ائتمان إضافية تصل إلى 376 مليون يورو يمكن الاستفادة منها عند الحاجة.