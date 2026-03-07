تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

دعوى قضائية تُلاحق نيمار.. ما علاقة طاهيته السابقة؟

Lebanon 24
07-03-2026 | 01:00
A-
A+
دعوى قضائية تُلاحق نيمار.. ما علاقة طاهيته السابقة؟
دعوى قضائية تُلاحق نيمار.. ما علاقة طاهيته السابقة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير أن النجم البرازيلي نيمار يواجه أزمة قانونية جديدة بعدما تقدمت طاهية سابقة كانت تعمل لديه بدعوى قضائية أمام محكمة العمل في البرازيل، متهمة اللاعب بإجبارها على العمل لساعات طويلة وشاقة داخل منزله الفاخر، وهو ما تسبب لها في إصابات صحية خلال فترة عملها.

وأوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية انه بحسب تفاصيل الدعوى، أكدت الطاهية أنها كانت تعمل في منزل نيمار بمدينة مانجاراتيبا التابعة لولاية ريو دي جانيرو منذ شهر تموز الماضي وحتى شباط من العام الحالي، مشيرة إلى أن عقدها كان ينص على العمل لمدة عشر ساعات يومياً فقط خلال أيام الأسبوع.

وأضافت في شكواها أنها كانت تضطر للعمل لساعات أطول بكثير من المتفق عليه، حيث كانت نوبات العمل تمتد أحياناً إلى أربع عشرة ساعة أو أكثر، وفي بعض الأيام كانت تبقى حتى منتصف الليل لإعداد الطعام لنيمار وضيوفه.

وتضمنت مهامها اليومية، وفق ما جاء في الدعوى، حمل قطع كبيرة من اللحوم يصل وزن الواحدة منها إلى نحو عشرة كيلوغرامات، إلى جانب متابعة الثلاجات وتحميل وتفريغ المشتريات من المتاجر، إضافة إلى الوقوف لفترات طويلة أثناء العمل.

وأكدت الطاهية أن تلك الأعمال المجهدة تسببت لها في مشكلات صحية، أبرزها آلام في الظهر والتهابات في منطقة الوركين، ما اضطرها إلى الخضوع لفحوصات طبية واستشارات علاجية.

وطالبت في الدعوى بأن يتحمل نيمار والشركة الوسيطة التي قامت بتوظيفها تكاليف العلاج، إلى جانب تعويضات مالية تشمل الأجور الإضافية وفترات الراحة التي لم تحصل عليها، فضلاً عن تعويضات معنوية ونفقات طبية وإعانة مالية.

كما أكدت الدعوى أنها كانت تضطر للعمل في عطلات نهاية الأسبوع، خصوصاً يوم الأحد، رغم أن عقدها ينص على العمل خلال أيام الأسبوع فقط.

وتطالب الطاهية بتعويض مالي يقدر بنحو مئتين واثنين وستين ألف ريال برازيلي، أي ما يقارب سبعة وثلاثين ألف جنيه إسترليني، مقابل الأضرار التي تقول إنها لحقت بها خلال فترة عملها.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضابطة إسرائيلية ترفع دعوى قضائية ضد وزير الأمن القومي
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوى قضائيّة ضدّ "ماكدونالدز" بسبب "شطيرة"... ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار قضائي يطوي دعوى عويدات بحق البيطار
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 12:42:33 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

منوعات

البريطانية

يوم الأحد

البريطاني

البرازيل

علاجية

نيمار

العلا

مشتري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-07
Lebanon24
23:00 | 2026-03-06
Lebanon24
14:30 | 2026-03-06
Lebanon24
09:49 | 2026-03-06
Lebanon24
07:08 | 2026-03-06
Lebanon24
03:30 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24