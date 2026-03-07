دعوى قضائية تُلاحق نيمار.. ما علاقة طاهيته السابقة؟

كشفت تقارير أن النجم البرازيلي يواجه أزمة قانونية جديدة بعدما تقدمت طاهية سابقة كانت تعمل لديه بدعوى قضائية أمام محكمة العمل في ، متهمة اللاعب بإجبارها على العمل لساعات طويلة وشاقة داخل منزله الفاخر، وهو ما تسبب لها في إصابات صحية خلال فترة عملها.وأوردت صحيفة "ذا صن" انه بحسب تفاصيل الدعوى، أكدت الطاهية أنها كانت تعمل في منزل نيمار بمدينة مانجاراتيبا التابعة لولاية ريو دي جانيرو منذ شهر الماضي وحتى شباط من العام الحالي، مشيرة إلى أن عقدها كان ينص على العمل لمدة عشر ساعات يومياً فقط خلال أيام الأسبوع.وأضافت في شكواها أنها كانت تضطر للعمل لساعات أطول بكثير من المتفق عليه، حيث كانت نوبات العمل تمتد أحياناً إلى أربع عشرة ساعة أو أكثر، وفي بعض الأيام كانت تبقى حتى منتصف الليل لإعداد الطعام لنيمار وضيوفه.وتضمنت مهامها اليومية، وفق ما جاء في الدعوى، حمل قطع كبيرة من اللحوم يصل وزن الواحدة منها إلى نحو عشرة كيلوغرامات، إلى جانب متابعة الثلاجات وتحميل وتفريغ المشتريات من المتاجر، إضافة إلى الوقوف لفترات طويلة أثناء العمل.وأكدت الطاهية أن تلك الأعمال المجهدة تسببت لها في مشكلات صحية، أبرزها آلام في الظهر والتهابات في منطقة الوركين، ما اضطرها إلى الخضوع لفحوصات طبية واستشارات .وطالبت في الدعوى بأن يتحمل نيمار والشركة الوسيطة التي قامت بتوظيفها تكاليف العلاج، إلى جانب تعويضات مالية تشمل الأجور الإضافية وفترات الراحة التي لم تحصل عليها، فضلاً عن تعويضات معنوية ونفقات طبية وإعانة مالية.كما أكدت الدعوى أنها كانت تضطر للعمل في عطلات نهاية الأسبوع، خصوصاً ، رغم أن عقدها ينص على العمل خلال أيام الأسبوع فقط.وتطالب الطاهية بتعويض مالي يقدر بنحو مئتين واثنين وستين ألف برازيلي، أي ما يقارب سبعة وثلاثين ألف جنيه إسترليني، مقابل الأضرار التي تقول إنها لحقت بها خلال فترة عملها.