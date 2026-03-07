تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة على "إنستغرام"

Lebanon 24
07-03-2026 | 07:57
زيزو يثير الجدل برسالة غامضة على إنستغرام
زيزو يثير الجدل برسالة غامضة على إنستغرام photos 0
لم يكن أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي المصري راضيا عن قرار استبداله في مواجهة المقاولون العرب في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز. 
 
 
وحقق الأهلي فوزا مهما على المقاولون العرب بنتيجة (3-1) ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث متساويا مع الزمالك المتصدر وبيراميدز صاحب المركز الثاني مع مباراة أقل للفريق المتصدر.

وظهر الغضب واضحا على زيزو لحظة خروجه من أرض الملعب في الدقيقة 66، بعدما قرر المدرب الدنماركي ييس توروب استبداله والدفع بمحمد علي بن رمضان بدلا منه.
 
ونشر زيزو عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لحمام سباحة صغير مخصص لاستشفاء اللاعبين وأرفقها برمز "قنبلة" إلى جانب إشارة توحي بضرورة الصبر ما أثار تساؤلات الجماهير حول مغزى الرسالة.
 
وفسر بعض المتابعين الصورة على أنها تحمل دلالات أخرى غير واضحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 لبطولة الدوري المصري الممتاز. (روسيا اليوم) 
 

