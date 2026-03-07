تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة
نجم كبير يقرّر الرحيل عن مانشستر سيتي.. من هو؟
Lebanon 24
07-03-2026
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم الدولي
البرتغالي
برناردو سيلفا لاعب خط الوسط في
مانشستر سيتي
مستقبله مع النادي في أعقاب موسم صعب على المستوى الفردي، خاض خلاله عددا محدودا من المباريات.
وقرر برناردو سيلفا الرحيل عن السيتي في نهاية موسم 2025 ـ 2026 وعدم تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وفقا لما أورده الصحفي
الإيطالي
الموثوق ماتيو موريتو اليوم السبت.
ووفقا لموريتو، يبدو أن مستقبل برناردو سيلفا (31 عامًا) مع
مانشستر
سيتي بات واضحًا وهو الرحيل عن النادي بمجرد نهاية عقده بعد 3 أشهر، إذ من المستبعد أن يجدد النجم البرتغالي عقده مع السيتي.
وقال ماتيو موريتو: "رغم أنه لا يزال لاعبًا أساسيًا تحت قيادة
بيب غوارديولا
هذا الموسم، فإنه من المرجح أن يقضي اللاعب البرتغالي الدولي أشهره الأخيرة بقميص مانشستر سيتي، لقد حسم سيلفا موقفه بشكل نهائي".
ووفقًا للمصدر نفسه، لا توجد حاليًا أي مفاوضات جارية بين اللاعب والنادي بشأن تمديد العقد، ما يعني أن الطرفين اختارا الانفصال بعد 9 سنوات كاملة قضاها سيلفا في ملعب الاتحاد.
وينتظر أن يصبح لاعب
موناكو
الفرنسي السابق أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا في ضوء تزايد الاهتمام به من قبل أندية سعودية وأخرى تركية في مقدمتها غلطة سراي.
ويناقش محيط برناردو سيلفا حاليًا عدة خيارات، من بينها احتمال عودته إلى بنفيكا، بينما يُقال إن
برشلونة
يراقب وضعه أيضًا، كخيار ثان. (إرم نيوز)
Advertisement
