رياضة

بعمر 16 عاماً.. داومان يكتب اسمه في تاريخ آرسنال

Lebanon 24
07-03-2026 | 13:30
بعمر 16 عاماً.. داومان يكتب اسمه في تاريخ آرسنال
بعمر 16 عاماً.. داومان يكتب اسمه في تاريخ آرسنال photos 0
لم يخيب المراهق الإنجليزي ماكس داومان آمال مدربه ميكيل أرتيتا عندما شارك أساسيا في مباراة فريقه آرسنال أمام مانسفيلد تاون اليوم السبت ليدخل تاريخ الفريق اللندني كأصغر لاعب يخوض مباراة مع ناديه في المسابقة. 

وخطف ماكس داومان الأنظار في المباراة التي ساهم خلالها في تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على مانسفسيلد (2 ـ 1) في مواجهة لحساب دور الستة عشر.

وبات داومان، المولود في 31 كانون الأول 2009، أصغر لاعب على الإطلاق في تاريخ آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي بعمر 16 عاما، وشكل تهديدا هجوميا قويا حيث وجد الفريق إيقاعه تدريجيا قبل أن يكسر مادويكي حالة التعادل في الدقيقة 41 ويتقدم بالهدف الأول.

وقدم ماكس داومان أداء لافتا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة السادسة والخمسين تحت تصفيق الجماهير بعد عرض رائع قدم خلاله مؤشرات جعلت بعض المتابعين يعلقون بأن المراهق الإنجليزي أظهر لقطات كان يأتيها ليونيل ميسي في ذروة تألقه.

وحصل اللاعب الواعد على تقييم ممتاز بعدد 8.1 /10 وهو ثاني أفضل تقييم بعد رجل المباراة ماديوكي.

وأجرى ميكل أرتيتا تغييرات عدة على تشكيلة الفريق، حيث أشرك الثنائي ماكس داومان ومارلي سالمون، ليصبح آرسنال أول فريق من الدوري الإنجليزي يبدأ مباراة رسمية (كأس الاتحاد) بثنائي يبلغ من العمر 16 عاما أو أقل في أي مسابقة.

وكان آرسنال نجا من موقف صعب في الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت، حيث تغلب بصعوبة على مانسفيلد تاون من دوري الدرجة الثالثة بنتيجة 2-1 بفضل تسديدة إبريتشي إيزي الذي أهل متصدر البريمرليغ إلى دور الثمانية.

وأعطى نوني مادويكي التقدم لآرسنال قبل نهاية الشوط الأول في فيلد ميل، لكن ويل إيفانز أدرك التعادل لمانسفيلد، قبل أن يسجل إيزي في الدقيقة 66 الهدف الثاني ليضمن تأهل الفريق إلى دور الثمانية.
