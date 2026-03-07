الأهلي يستعد لتقديم عرض مغرٍ للتعاقد مع مهاجم طرابزون البرازيلي

جددت إدارة الأهلي السعودي اهتمامها بالتعاقد مع أحد نجوم نادي طرابزون سبور في الموسم الجديد.



وأكدت صحيفة Fotospor ، أن إدارة الأهلي السعودي لا زالت مهتمة بالتعاقد مع البرازيلي فيليبي أوغوستو مهاجم طرابزون سبور، خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وكان النادي السعودي قد بذل عدة محاولات للتعاقد مع فيليبي أوغوستو خلال الانتقالات الشتوية الماضية، وتقدم بعرض مالي يقارب 15 مليون ولكن الصفقة لم تكتمل.





وأفادت الصحيفة أن إدارة الأهلي تعتزم استئناف مفاوضاتها في الانتقالات الصيفية ، مؤكدة أن هناك عرضاً جديداً سيتم تقديمه من أجل التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا.





ومن المحتمل أن تتم صفقة البيع حال تقدم النادي الأهلي بعرض مالي مغرٍ للغاية للتعاقد مع فيليبي أوغوستو، الذي يمتد عقده الحالي حتى 30 حزيران 2029، مع وجود خيار يتيح تمديده لمدة موسم إضافي.





وسبق أن ربطت تقارير صحفية اسم البرازيلي بنادي ، حيث أشار البعض إلى تقديم النادي عرضًا بلغت قيمته 11 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز، إلا أن إدارة النادي التركي رفضت الصفقة.



وانتقل المهاجم البرازيلي إلى الدوري التركي مطلع الموسم الجاري قادمًا من سيركل بروغ البلجيكي مقابل 5.5 مليون يورو.



ويحتل الأهلي حاليًا صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف. (ارم نيوز)



