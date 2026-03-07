تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الأهلي يستعد لتقديم عرض مغرٍ للتعاقد مع مهاجم طرابزون البرازيلي

Lebanon 24
07-03-2026 | 15:12
A-
A+

الأهلي يستعد لتقديم عرض مغرٍ للتعاقد مع مهاجم طرابزون البرازيلي
الأهلي يستعد لتقديم عرض مغرٍ للتعاقد مع مهاجم طرابزون البرازيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
جددت إدارة الأهلي السعودي اهتمامها بالتعاقد مع أحد نجوم نادي طرابزون سبور التركي في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة Fotospor التركية، أن إدارة الأهلي السعودي لا زالت مهتمة بالتعاقد مع البرازيلي فيليبي أوغوستو مهاجم طرابزون سبور، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان النادي السعودي قد بذل عدة محاولات للتعاقد مع فيليبي أوغوستو خلال الانتقالات الشتوية الماضية، وتقدم بعرض مالي يقارب 15 مليون يورو ولكن الصفقة لم تكتمل.


وأفادت الصحيفة أن إدارة الأهلي تعتزم استئناف مفاوضاتها في الانتقالات الصيفية القادمة، مؤكدة أن هناك عرضاً جديداً سيتم تقديمه من أجل التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا.


ومن المحتمل أن تتم صفقة البيع  حال تقدم النادي الأهلي بعرض مالي مغرٍ للغاية للتعاقد مع فيليبي أوغوستو، الذي يمتد عقده الحالي حتى 30 حزيران 2029، مع وجود خيار يتيح تمديده لمدة موسم إضافي.


 وسبق أن ربطت تقارير صحفية اسم البرازيلي بنادي الهلال، حيث أشار البعض إلى تقديم النادي عرضًا بلغت قيمته 11 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز، إلا أن إدارة النادي التركي رفضت الصفقة.

وانتقل المهاجم البرازيلي إلى الدوري التركي مطلع الموسم الجاري قادمًا من سيركل بروغ البلجيكي مقابل 5.5 مليون يورو.

ويحتل الأهلي حاليًا صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 62 نقطة متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجامعة اللبنانية" بحاجة للتعاقد مع هؤلاء الأساتذة
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 03:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البرازيلي: لا نريد حربًا باردة جديدة مع واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 03:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: تعليق التعاقد مع أطبّاء والادّعاء على طبيب غير متعاقد مع الصندوق
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 03:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البرازيلي اتفق مع ترامب على زيارة واشنطن قريبا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 03:05:56 Lebanon 24 Lebanon 24

البرازيل

التركية

القادمة

الهلال

السعود

التركي

الترك

سعودي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-03-07
Lebanon24
10:34 | 2026-03-07
Lebanon24
07:57 | 2026-03-07
Lebanon24
04:00 | 2026-03-07
Lebanon24
01:00 | 2026-03-07
Lebanon24
23:00 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24