تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مبابي إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة.. ريال مدريد يترقب ودّيتي البرازيل وكولومبيا

Lebanon 24
08-03-2026 | 09:57
A-
A+
مبابي إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة.. ريال مدريد يترقب ودّيتي البرازيل وكولومبيا
مبابي إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة.. ريال مدريد يترقب ودّيتي البرازيل وكولومبيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكرت صحيفة "أس" أن كيليان مبابي سيكون ضمن قائمة منتخب فرنسا التي ستتوجه إلى الولايات المتحدة خلال آذار لخوض المباراتين الوديتين أمام البرازيل في 26 آذار وكولومبيا في 29 آذار، رغم معاناته من إصابة في الركبة أبعدته عن المباريات الأخيرة مع ريال مدريد.

وبحسب التقرير، فإن مبابي لن يبقى في مدريد من أجل الراحة، فيما يرتبط وجوده أيضًا بالتزامات دعائية مع الرعاة، في وقت يأمل فيه ريال مدريد ألا تتم المجازفة به خلال فترة التوقف الدولي. وتشير تقارير أخرى إلى أن مشاركته لا تزال موضع نقاش بسبب حالته البدنية، ما يعني أن القرار النهائي لم يُحسم رسميًا بعد.

وكانت تقارير إسبانية قد أفادت في الأيام الماضية بأن مبابي يسابق الوقت من أجل العودة، مع استمرار الشكوك حول جاهزيته الكاملة بعد إصابة في الركبة، بينما يستهدف ريال مدريد استعادته في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرازيل تحسم مستقبل أنشيلوتي وتغلق الطريق أمام عودته إلى ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يقود ريال مدريد للصدارة بثنائية في شباك فياريال
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يُفاجأ بتطورات مقلقة حول إصابة بيلينغهام
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ألونسو يعترف: إصابات ريال مدريد أثرت على أدائنا
lebanon 24
Lebanon24
08/03/2026 19:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كيليان مبابي

ريال مدريد

كولومبيا

كيليان

التزام

كولومب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2026-03-08
Lebanon24
11:37 | 2026-03-08
Lebanon24
09:44 | 2026-03-08
Lebanon24
09:03 | 2026-03-08
Lebanon24
05:35 | 2026-03-08
Lebanon24
00:00 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24