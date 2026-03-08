مبابي إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة.. ريال مدريد يترقب ودّيتي البرازيل وكولومبيا

ذكرت صحيفة "أس" أن سيكون ضمن قائمة منتخب التي ستتوجه إلى خلال آذار لخوض المباراتين الوديتين أمام في 26 آذار وكولومبيا في 29 آذار، رغم معاناته من إصابة في الركبة أبعدته عن المباريات الأخيرة مع .



وبحسب التقرير، فإن مبابي لن يبقى في من أجل الراحة، فيما يرتبط وجوده أيضًا بالتزامات دعائية مع الرعاة، في وقت يأمل فيه مدريد ألا تتم المجازفة به خلال فترة التوقف الدولي. وتشير تقارير أخرى إلى أن مشاركته لا تزال موضع نقاش بسبب حالته البدنية، ما يعني أن القرار النهائي لم يُحسم رسميًا بعد.



وكانت تقارير إسبانية قد أفادت في الأيام الماضية بأن مبابي يسابق الوقت من أجل العودة، مع استمرار الشكوك حول جاهزيته الكاملة بعد إصابة في الركبة، بينما يستهدف ريال مدريد استعادته في أقرب وقت ممكن خلال هذا الشهر.

