بسبب الأشغال الشاقة.. طاهية تقاضي نيمار

رفعت طاهية سابقة كانت تعمل في قصر دعوى قضائية ضده، متهمة إياه بفرض ظروف عمل قاسية تسببت لها بمشكلات صحية، بينها آلام في العمود الفقري والتهابات في الورك، بعدما كانت تطهو يوميًا لأكثر من 150 شخصًا وتعمل لساعات طويلة.



وبحسب الدعوى، فإن الطاهية عملت بين من العام الماضي وشباط من العام الحالي في منزل اللاعب بمنطقة مانغاراتيبا في ريو دي جانيرو، مؤكدة أنها كانت تضطر أحيانًا إلى العمل أكثر من 16 ساعة يوميًا، بما في ذلك أيام العطل، مع حمل أوزان ثقيلة والاستمرار في العمل حتى وقت متأخر من الليل.



وطالبت بتعويضات تبلغ 262 ألف برازيلي تشمل مستحقات نهاية الخدمة والساعات الإضافية وفترات الاستراحة والأضرار المعنوية والمصاريف الطبية، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من نيمار أو من المقربين منه.

