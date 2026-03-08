مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي: بورت فايل يهزم سندرلاند ويبلغ ربع النهائي

حقق بورت فايل مفاجأة مدوية في بطولة ، بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه 1-0 على ضيفه سندرلاند، الأحد، في دور الـ16 من المسابقة.

وسجل وين هدف المباراة الوحيد لصالح بورت فايل في الدقيقة 28، ليمنح فريقه بطاقة العبور، فيما فشل سندرلاند في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

ويعد التأهل إنجازاً لافتاً لبورت فايل، الذي يعاني في الدرجة الثانية الإنجليزي (ليغ وان) حيث يقبع في مؤخرة جدول الترتيب، لكنه واصل نتائجه المفاجئة في الكأس.

وأصبح بورت فايل ثاني فريق من خارج يبلغ ربع النهائي، بعد المنتمي إلى (تشامبيون شيب)، والذي تغلب بدوره 1-0 على مضيفه فولهام في وقت سابق.

كما حجزت أندية و و و مقاعدها في الدور ربع النهائي من المسابقة.