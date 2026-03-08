تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي: بورت فايل يهزم سندرلاند ويبلغ ربع النهائي

Lebanon 24
08-03-2026 | 13:01
مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي: بورت فايل يهزم سندرلاند ويبلغ ربع النهائي
حقق بورت فايل مفاجأة مدوية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي عقب فوزه 1-0 على ضيفه سندرلاند، الأحد، في دور الـ16 من المسابقة.

وسجل بنيامين وين هدف المباراة الوحيد لصالح بورت فايل في الدقيقة 28، ليمنح فريقه بطاقة العبور، فيما فشل سندرلاند في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

ويعد التأهل إنجازاً لافتاً لبورت فايل، الذي يعاني في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (ليغ وان) حيث يقبع في مؤخرة جدول الترتيب، لكنه واصل نتائجه المفاجئة في الكأس.

وأصبح بورت فايل ثاني فريق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز يبلغ ربع النهائي، بعد ساوثهامبتون المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، والذي تغلب بدوره 1-0 على مضيفه فولهام في وقت سابق.

كما حجزت أندية ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال مقاعدها في الدور ربع النهائي من المسابقة.

الدوري الإنجليزي الممتاز

كأس الاتحاد الإنجليزي

دوري الدرجة الأولى

مانشستر سيتي

كأس الاتحاد

ساوثهامبتون

ليفربول

بنيامين

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24