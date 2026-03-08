تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

سعود عبد الحميد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز

Lebanon 24
08-03-2026 | 15:00
سعود عبد الحميد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز
سعود عبد الحميد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز photos 0
أعاد الظهير الدولي السعودي سعود عبد الحميد فريقه لانس إلى سكة الانتصارات، بعدما افتتح التسجيل في الفوز على ضيفه متز بثلاثية نظيفة، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل عبد الحميد (26 عاماً)، المعار من روما الإيطالي الصيف الماضي، الهدف الأول للانس في الدقيقة 44 بتسديدة رائعة، مسجلاً بذلك أول أهدافه في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويعد هذا الهدف الثاني لمدافع الاتحاد والهلال السابق خلال 22 مباراة خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سبق له التسجيل في كأس فرنسا، إضافة إلى تقديمه أربع تمريرات حاسمة.

وعزز فلوريان توفان والبديل المالي أمادو حيدرا تقدم لانس بإحرازهما الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و52 توالياً.

ورفع لانس رصيده إلى 56 نقطة، مستفيداً من خسارة باريس سان جيرمان المتصدر أمام موناكو (1-3)، ليقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة.

وجاء هذا الفوز بعد ثلاثة أيام من بلوغ لانس الدور نصف النهائي من كأس فرنسا عقب تفوقه على ليون بركلات الترجيح 5-4، بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي.

في المقابل، واصل متز نتائجه السلبية، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة عشرة توالياً، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الأخير.

