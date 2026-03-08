تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
7
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
لاعب أتلتيكو مدريد يهاجم مورينيو.. هذا ما قاله
Lebanon 24
08-03-2026
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقد جيمي فلويد هاسلباينك لاعب أتلتيكو
مدريد
وتشيلسي السابق،
البرتغالي
جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا بسبب تصريحاته عقب حادثة "العنصرية" المزعومة بين الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب
ريال مدريد
.
واتهم فينيسيوس جونيور، بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية له في مواجهة
ريال
مدريد مع بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل لدور ال 16 بدوري أبطال
أوروبا
.
وقال هاسلباينك في تصريحات لصحيفة "غارديان": نستمر في الانجرار إلى هذا الأمر مجدداً. كأن علينا أن نبدأ من جديد في كل مرة. الأمر لا ينتهي أبداً.
وعن فترة لعبه مع أتلتيكو مدريد يقول: كنت
الوحيد الذي
يبصق عليه المشجعون، وكنت اللاعب الأسود الوحيد تقريباً في الفريق. لم يساعدني أحد، هذا يجعلك تشعر بأنك بلا قيمة. يجعلك تشعر بأنك قطعة من القذارة. الجميع مضى قدماً. لم يتم التحدث عن الأمر كثيراً.
وزعم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أنه سمع بريستياني يصف فينيسيوس ب"القرد" خمس مرات، لكن الأرجنتيني نفى استخدام لغة عنصرية.
وأضاف هاسلباينك: نحن جميعاً نعتقد أنه قال شيئاً، لأن لماذا يغطي فمه؟ لكن لا يمكننا إثبات ذلك. ما زالت منطقة رمادية. باسم القانون، عليك أن تمنحه قرينة الشك للأسف، لابد أنه قال شيئاً مثيراً للجدل، وإلا لماذا يغطي فمه؟ لن يغطي فمه ليقول: فينيسيوس، أنت لاعب رائع، عظيم للغاية، هل يمكنني الحصول على قميصك؟
وتلقى مورينيو هجوماً حاداً بشأن موقفه من الحادث حين ربط طريقة احتفال فينيسيوس بهدف الفوز أمام جماهير النادي البرتغالي بالواقعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برشلونة قلق بشأن مستوى لاعبين اثنين بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
برشلونة قلق بشأن مستوى لاعبين اثنين بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد
09/03/2026 00:52:12
09/03/2026 00:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. مدرب برشلونة يوبخ لاعبي الفريق!
Lebanon 24
بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.. مدرب برشلونة يوبخ لاعبي الفريق!
09/03/2026 00:52:12
09/03/2026 00:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
سقوط مدوٍ لبرشلونة في "المتروبوليتانو" برباعية أمام أتلتيكو مدريد
09/03/2026 00:52:12
09/03/2026 00:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك
Lebanon 24
أتلتيكو مدريد يسحق برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك
09/03/2026 00:52:12
09/03/2026 00:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
الوحيد الذي
ريال مدريد
البرتغالي
أرجنتيني
البرازيل
أوروبا
قد يعجبك أيضاً
سعود عبد الحميد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز
Lebanon 24
سعود عبد الحميد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز
15:00 | 2026-03-08
08/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي: بورت فايل يهزم سندرلاند ويبلغ ربع النهائي
Lebanon 24
مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي: بورت فايل يهزم سندرلاند ويبلغ ربع النهائي
13:01 | 2026-03-08
08/03/2026 01:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأشغال الشاقة.. طاهية تقاضي نيمار
Lebanon 24
بسبب الأشغال الشاقة.. طاهية تقاضي نيمار
11:37 | 2026-03-08
08/03/2026 11:37:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة.. ريال مدريد يترقب ودّيتي البرازيل وكولومبيا
Lebanon 24
مبابي إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة.. ريال مدريد يترقب ودّيتي البرازيل وكولومبيا
09:57 | 2026-03-08
08/03/2026 09:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلد خليجي.. وفاة لاعب كرة قدم أثناء العدوان الإيراني
Lebanon 24
في بلد خليجي.. وفاة لاعب كرة قدم أثناء العدوان الإيراني
09:44 | 2026-03-08
08/03/2026 09:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
06:30 | 2026-03-08
08/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2026-03-08
سعود عبد الحميد يفتتح أهدافه في الدوري الفرنسي ويقود لانس للفوز
13:01 | 2026-03-08
مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي: بورت فايل يهزم سندرلاند ويبلغ ربع النهائي
11:37 | 2026-03-08
بسبب الأشغال الشاقة.. طاهية تقاضي نيمار
09:57 | 2026-03-08
مبابي إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة.. ريال مدريد يترقب ودّيتي البرازيل وكولومبيا
09:44 | 2026-03-08
في بلد خليجي.. وفاة لاعب كرة قدم أثناء العدوان الإيراني
09:03 | 2026-03-08
فولفسبورغ يقيل مدربه.. دانيال باور يدفع ثمن تراجع النتائج
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 00:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 00:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
09/03/2026 00:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24