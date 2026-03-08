تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

لاعب أتلتيكو مدريد يهاجم مورينيو.. هذا ما قاله

Lebanon 24
08-03-2026 | 17:00
لاعب أتلتيكو مدريد يهاجم مورينيو.. هذا ما قاله
لاعب أتلتيكو مدريد يهاجم مورينيو.. هذا ما قاله photos 0
انتقد جيمي فلويد هاسلباينك لاعب أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا بسبب تصريحاته عقب حادثة "العنصرية" المزعومة بين الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

واتهم فينيسيوس جونيور، بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية له في مواجهة ريال مدريد مع بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل لدور ال 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال هاسلباينك في تصريحات لصحيفة "غارديان": نستمر في الانجرار إلى هذا الأمر مجدداً. كأن علينا أن نبدأ من جديد في كل مرة. الأمر لا ينتهي أبداً.

وعن فترة لعبه مع أتلتيكو مدريد يقول: كنت الوحيد الذي يبصق عليه المشجعون، وكنت اللاعب الأسود الوحيد تقريباً في الفريق. لم يساعدني أحد، هذا يجعلك تشعر بأنك بلا قيمة. يجعلك تشعر بأنك قطعة من القذارة. الجميع مضى قدماً. لم يتم التحدث عن الأمر كثيراً.
وزعم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد أنه سمع بريستياني يصف فينيسيوس ب"القرد" خمس مرات، لكن الأرجنتيني نفى استخدام لغة عنصرية.

وأضاف هاسلباينك: نحن جميعاً نعتقد أنه قال شيئاً، لأن لماذا يغطي فمه؟ لكن لا يمكننا إثبات ذلك. ما زالت منطقة رمادية. باسم القانون، عليك أن تمنحه قرينة الشك للأسف، لابد أنه قال شيئاً مثيراً للجدل، وإلا لماذا يغطي فمه؟ لن يغطي فمه ليقول: فينيسيوس، أنت لاعب رائع، عظيم للغاية، هل يمكنني الحصول على قميصك؟

وتلقى مورينيو هجوماً حاداً بشأن موقفه من الحادث حين ربط طريقة احتفال فينيسيوس بهدف الفوز أمام جماهير النادي البرتغالي بالواقعة.
