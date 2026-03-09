بورت فايل يفجر مفاجأة.. ويطيح بسندرلاند بهدف تاريخي

حقق بورت فايل مفاجأة كبيرة في بعدما أطاح بسندرلاند وتأهل إلى ربع النهائي بفوزه 1-0، رغم أنه يتذيل ترتيب الدرجة الثانية .



وسجل بن واين هدف المباراة الوحيد من التسديدة الوحيدة لفريقه على المرمى طوال ، ثم احتفل على طريقة ، في لقطة لافتة ضد سندرلاند، قبل أن يشارك شيرر نفسه الاحتفال عبر منصات التواصل.



وقاد هذا الهدف بورت فايل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954، بانتظار ما ستسفر عنه بقية مواجهات الدور لتحديد منافسه المقبل.

