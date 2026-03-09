تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

هذا موعد استئناف الدوري القطري

Lebanon 24
09-03-2026 | 03:04
هذا موعد استئناف الدوري القطري
أعلنت رابطة الدوري القطري استئناف النشاط الرياضي اعتبارًا من الخميس 12 آذار، بعد توقفه منذ 28 شباط بسبب التطورات العسكرية في المنطقة. وبحسب البرنامج المعلن، تُستأنف المنافسات بـ3 مباريات تجمع السيلية مع الدحيل، والوكرة مع الشمال، وقطر مع الغرافة.

ويأتي قرار العودة بعد تأجيل مباريات من الجولة 17 ثم الجولة 18، فيما كان الاتحاد الآسيوي قد أرجأ أيضًا مباريات في بطولاته القارية عن منطقة الغرب بسبب الأوضاع الأمنية.
