هذا موعد استئناف الدوري القطري

أعلنت رابطة الدوري استئناف النشاط الرياضي اعتبارًا من الخميس 12 آذار، بعد توقفه منذ 28 شباط بسبب التطورات العسكرية في المنطقة. وبحسب البرنامج المعلن، تُستأنف المنافسات بـ3 مباريات تجمع السيلية مع الدحيل، والوكرة مع ، وقطر مع الغرافة.



ويأتي قرار العودة بعد تأجيل مباريات من الجولة 17 ثم الجولة 18، فيما كان قد أرجأ أيضًا مباريات في بطولاته القارية عن منطقة الغرب بسبب الأوضاع الأمنية.

