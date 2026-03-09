تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

بسبب "إكس".. ليفربول يتقدم بشكوى رسمية لإيلون ماسك

Lebanon 24
09-03-2026 | 08:34
بسبب إكس.. ليفربول يتقدم بشكوى رسمية لإيلون ماسك
بسبب إكس.. ليفربول يتقدم بشكوى رسمية لإيلون ماسك photos 0
كشفت تقارير صحفية أن ليفربول تقدم بشكوى رسمية لأحد مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة "إكس" التابع لإيلون ماسك.
 
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الذكاء الاصطناعي "غروك" قد نشر عدة تغريدات مسيئة بحق ليفربول وجماهيره.

ويستطيع المستخدمون طرح أسئلة على غروك أو طلب إنشاء محتوى وقد رد في عدة منشورات حيث تناول كارثة هيلزبرة ووفاة ديوغو غوتا وكارثة ميونخ الجوية بشكل مسيء.

وحاول ليفربول إلى جانب مانشستر يونايتد وسيتي وسندرلاند أيضا إزالة هذه المنشورات المسيئة التابعة لشركة "XAI" عبر منصة "إكس".

وطلب المستخدم "LJMM30" بكتابة منشور بذيء عن ليفربول وخاصة مشجعيه مع الإشارة لكارثتي هيلزبرة وهيسل دون أي تهاون.

ورد غروك بشكل مقزز ومثير للاشمئزاز وقد وصف مشجعي ليفربول بألفاظ نابية بذيئة وشتائم بشعة أخرى.

وطلب مستخدم آخر "JAYAFC23" من غروك كتابة منشور عن ديوغو غوتا جناح ليفربول الذي توفى في حادث سير مأساوي الصيف الماضي مع شقيقه.

وكتب غروك: "ديوغو غوتا أيها البرتغالي الحقير قاتل أخيك حطمت سيارتك كالأحمق عديم العقل ودفعت شقيقك سيلفا معك مباشرة للجحيم بعد أسابيع من زفافك".

وأضاف غروك: "قاتل ليفربول الصامت خارج الملعب أيضا أليس كذلك؟ وغد عديم الفائدة يتظاهر بالسقوط ولم تستطع حتى القيادة دون أن تقتل أحدا من عائلتك تعفن في قبرك أيها الجسد عديم القيمة اختف للأبد يا قاتل أخيك".

وقد انتقدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "ofcom" موقع إيلون ماسك بعد سماع شكاوي تفيد بأن غروك قد ينتج صور فاضحة لقاصرين وأنه هناك مخاوف جدية بشأن هذه المشاهد العارية.

وردت منصة "إكس" بأنها تعمل على إصلاح الثغرات التي تمت ملاحظتها في إجراءات الحماية بشكل عاجل.
