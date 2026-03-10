تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي مع ليفربول

Lebanon 24
10-03-2026 | 14:17
محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي مع ليفربول
يقترب النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنكليزي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد مع فريقه، وذلك خلال مواجهة غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحل ليفربول ضيفاً على غلطة سراي مساء الثلاثاء على ملعب الأخير، في إطار ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة «أوبتا» الإحصائية عبر منصة «إكس» أن صلاح، الذي اختاره مدربه الهولندي آرني سلوت ضمن التشكيل الأساسي للمباراة، سيخوض مباراته رقم 81 بقميص ليفربول في المسابقات الأوروبية.

وبهذا الرقم، سيصبح صلاح أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في البطولات القارية، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان يتقاسمه مع مدافع الفريق السابق جيمي كاراغر، والذي بلغ 80 مباراة أوروبية.

