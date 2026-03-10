محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي مع ليفربول

يقترب النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنكليزي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد مع فريقه، وذلك خلال مواجهة غلطة سراي في .

ويحل ليفربول ضيفاً على غلطة سراي مساء الثلاثاء على ملعب الأخير، في إطار ذهاب دور الـ16 من منافسات أبطال .

وذكرت شبكة «أوبتا» الإحصائية عبر منصة «إكس» أن صلاح، الذي اختاره مدربه الهولندي آرني سلوت ضمن التشكيل الأساسي للمباراة، سيخوض مباراته رقم 81 بقميص ليفربول في المسابقات الأوروبية.

وبهذا الرقم، سيصبح صلاح أكثر لاعبي ليفربول مشاركة في البطولات القارية، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان يتقاسمه مع مدافع الفريق السابق جيمي كاراغر، والذي بلغ 80 مباراة أوروبية.