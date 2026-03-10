كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي

أعلن المدافع الإنجليزي المخضرم، كايل ووكر، ظهير أيمن بيرنلي الحالي ومانشستر سيتي السابق، اعتزاله اللعب الدولي، الثلاثاء.

وقرر ووكر (35 عاماً) إنهاء مسيرته الكروية التي تضمنت خوض 96 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنكليزي، شارك خلالها في خمس بطولات كبرى.

وكانت آخر مشاركة لكايل ووكر مع المنتخب في مباراة ودية ضد السنغال على ملعب سيتي غراوند في حزيران 2025.

قال ووكر في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة (بي بي سي): «أنا حزين لاعتزالي اللعب الدولي، ولكنني فخور بمسيرتي مع منتخب إنجلترا».

وانتقل ووكر إلى صفوف بيرنلي في صيف العام الماضي قادماً من سيتي، وذلك بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي 2024-2025 معاراً إلى صفوف .

وطوال مسيرته مع منتخب إنجلترا ساهم في حصول الأسود الثلاثة على برونزية أمم على حساب سويسرا في 2019، وفضية أمم أوروبا مرتين بعد خسارة نهائي 2021 أمام ويورو 2024 أمام .

ويستعد المنتخب الإنكليزي (الأسود الثلاثة) للمشاركة في 2026 التي ستقام في الصيف بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول نسخة مونديالية تقام بمشاركة 48 منتخباً.

وسيبدأ الإنكليز مشوارهم في البطولة من المجموعة الثانية عشرة التي تضم كرواتيا وغانا وبنما.