Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي

Lebanon 24
10-03-2026 | 16:00
كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي photos 0
أعلن المدافع الإنجليزي المخضرم، كايل ووكر، ظهير أيمن بيرنلي الحالي ومانشستر سيتي السابق، اعتزاله اللعب الدولي، الثلاثاء.

وقرر ووكر (35 عاماً) إنهاء مسيرته الكروية التي تضمنت خوض 96 مباراة دولية بقميص المنتخب الإنكليزي، شارك خلالها في خمس بطولات كبرى.

وكانت آخر مشاركة لكايل ووكر مع المنتخب في مباراة ودية ضد السنغال على ملعب سيتي غراوند في حزيران 2025.

قال ووكر في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «أنا حزين لاعتزالي اللعب الدولي، ولكنني فخور بمسيرتي مع منتخب إنجلترا».

وانتقل ووكر إلى صفوف بيرنلي في صيف العام الماضي قادماً من مانشستر سيتي، وذلك بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي 2024-2025 معاراً إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وطوال مسيرته مع منتخب إنجلترا ساهم في حصول الأسود الثلاثة على برونزية دوري أمم أوروبا على حساب سويسرا في 2019، وفضية أمم أوروبا مرتين بعد خسارة نهائي يورو 2021 أمام إيطاليا ويورو 2024 أمام إسبانيا.

ويستعد المنتخب الإنكليزي (الأسود الثلاثة) للمشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الصيف بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في أول نسخة مونديالية تقام بمشاركة 48 منتخباً.

وسيبدأ الإنكليز مشوارهم في البطولة من المجموعة الثانية عشرة التي تضم كرواتيا وغانا وبنما. 

 

