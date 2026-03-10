بعد جدل تصريحاته...ماريو باسلر يرفض دعوة هامبورغ للسيدات

رفض ماريو باسلر، لاعب المنتخب الألماني الأسبق لكرة القدم، دعوة من فريق هامبورغ للسيدات، لحضور مباراة الأربعاء في أعقاب تعليق مُسيء أدلى به حول كرة القدم النسائية.
وقال باسلر، لبودكاست تابع لشبكة «سودفيست روندفونك»، إن كرة القدم النسائية «ليست لها علاقة بكرة القدم».
وردّ فريق هامبورغ للسيدات على «إنستغرام»: «بدلاً من مناقشته مطولاً، سنكتفي بدعوتك فقط».
وأضاف الفريق: «تعالَ إلى مباراة دور الثمانية بكأس ألمانيا أمام بايرن ميونيخ، إنها منصة كبيرة، رياضة رائعة، ونحن نراهن أنه بعد 90 دقيقة (أو أكثر)، سترى كرة القدم النسائية من منظور جديد تماماً».
وقال باسلر، لصحيفة «هامبورغر أبندبلات»، إنه «لسوء الحظ ليس لديَّ وقت».
وليس لدى باسلر وقت لأنه من المقرر أن يقدم عرضه «باسلر باليرت» في مدينة أويسكيرشن بغرب ألمانيا، الأربعاء.