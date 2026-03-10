تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

غلطة سراي يجدد تفوقه.. ويهزم ليفربول بهدف ذهاباً

Lebanon 24
10-03-2026 | 16:53
غلطة سراي يجدد تفوقه.. ويهزم ليفربول بهدف ذهاباً
اقتنص غلطة سراي التركي فوزاً ثميناً على ضيفه ليفربول الإنجليزي 1-0، الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليواصل تفوقه على الفريق الإنجليزي في النسخة الحالية من البطولة.

وسجل ماريو ليمينا هدف المباراة الوحيد مبكراً في الدقيقة 7 بضربة رأس، فيما حاول ليفربول العودة بعد ذلك لكن دفاع غلطة سراي وحارسه أورجان تشاكير تصديا لمحاولاته.

وشهد الشوط الثاني إثارة إضافية بعدما أُلغي هدف لفيكتور أوسيمين بداعي التسلل، كما أُلغي هدف لليفربول في الدقيقة 70 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، قبل أن يحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى النهاية.

وبهذا الفوز، كرر غلطة سراي انتصاره على ليفربول في إسطنبول، بعدما سبق له الفوز عليه بالنتيجة نفسها في مرحلة الدوري خلال أيلول الماضي.
