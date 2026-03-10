غلطة سراي يجدد تفوقه.. ويهزم ليفربول بهدف ذهاباً

اقتنص فوزاً ثميناً على ضيفه الإنجليزي 1-0، الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من ، ليواصل تفوقه على الفريق الإنجليزي في النسخة الحالية من البطولة.



وسجل هدف المباراة الوحيد مبكراً في الدقيقة 7 بضربة رأس، فيما حاول ليفربول العودة بعد ذلك لكن دفاع وحارسه أورجان تشاكير تصديا لمحاولاته.



وشهد الشوط الثاني إثارة إضافية بعدما أُلغي هدف لفيكتور أوسيمين بداعي التسلل، كما أُلغي هدف لليفربول في الدقيقة 70 بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، قبل أن يحافظ أصحاب الأرض على تقدمهم حتى النهاية.



وبهذا الفوز، كرر غلطة سراي انتصاره على ليفربول في إسطنبول، بعدما سبق له الفوز عليه بالنتيجة نفسها في مرحلة الدوري خلال أيلول الماضي.

