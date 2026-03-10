دوناروما يتحدى ريال مدريد.. والسيتي يرفع شعار المفاجأة

شدد جان لويجي دوناروما، حارس ، على جاهزية فريقه لمواجهة غداً الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب دور الـ16 من ، مؤكداً أن فريقه يريد التأهل ومفاجأة أصحاب الأرض.



وقال دوناروما إن معتاد على هذا النوع من المباريات، لكن سيتي سيواجهه بروح قتالية ورغبة كبيرة في الفوز، لافتاً إلى أن الفريق يملك تشكيلة متوازنة تضم لاعبين أصحاب خبرة ومواهب شابة.



كما وصف بأنه من أفضل لاعبي العالم، معتبراً أن غيابه قد يكون مهماً، لكنه أشار إلى أن البدلاء أيضاً يملكون جودة كبيرة، لذلك يجب التعامل مع ريال مدريد بالتركيز نفسه. وختم بالإشادة بتيبو كورتوا، مؤكداً أنه من أقوى حراس المرمى في العالم وأنه يتعلم منه كثيراً.

