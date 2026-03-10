تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
10
o
صور
11
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
دوناروما يتحدى ريال مدريد.. والسيتي يرفع شعار المفاجأة
Lebanon 24
10-03-2026
|
17:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد جان لويجي دوناروما، حارس
مانشستر سيتي
، على جاهزية فريقه لمواجهة
ريال مدريد
غداً الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب دور الـ16 من
دوري أبطال أوروبا
، مؤكداً أن فريقه يريد التأهل ومفاجأة أصحاب الأرض.
وقال دوناروما إن
ريال
مدريد
معتاد على هذا النوع من المباريات، لكن
مانشستر
سيتي سيواجهه بروح قتالية ورغبة كبيرة في الفوز، لافتاً إلى أن الفريق يملك تشكيلة متوازنة تضم لاعبين أصحاب خبرة ومواهب شابة.
كما وصف
كيليان مبابي
بأنه من أفضل لاعبي العالم، معتبراً أن غيابه قد يكون مهماً، لكنه أشار إلى أن البدلاء أيضاً يملكون جودة كبيرة، لذلك يجب التعامل مع ريال مدريد بالتركيز نفسه. وختم بالإشادة بتيبو كورتوا، مؤكداً أنه من أقوى حراس المرمى في العالم وأنه يتعلم منه كثيراً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برشلونة يرفع الراية البيضاء ويترك ريال مدريد في السوبر ليغ
Lebanon 24
برشلونة يرفع الراية البيضاء ويترك ريال مدريد في السوبر ليغ
11/03/2026 01:47:05
11/03/2026 01:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: لا يمكن لمن يكمم أصوات شعبه في طهران أن يرفع شعار الحرية في بيروت
Lebanon 24
عبد المسيح: لا يمكن لمن يكمم أصوات شعبه في طهران أن يرفع شعار الحرية في بيروت
11/03/2026 01:47:05
11/03/2026 01:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب تراجع ريال مدريد عن ضم رودري
Lebanon 24
لهذه الاسباب تراجع ريال مدريد عن ضم رودري
11/03/2026 01:47:05
11/03/2026 01:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يعتمد على تطوير سانتياغو برنابيو لتعزيز الإيرادات المستقبلية
Lebanon 24
ريال مدريد يعتمد على تطوير سانتياغو برنابيو لتعزيز الإيرادات المستقبلية
11/03/2026 01:47:05
11/03/2026 01:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
كيليان مبابي
مانشستر سيتي
ريال مدريد
مانشستر
أوروبا
التركي
الترك
قد يعجبك أيضاً
بعد جدل تصريحاته...ماريو باسلر يرفض دعوة هامبورغ للسيدات
Lebanon 24
بعد جدل تصريحاته...ماريو باسلر يرفض دعوة هامبورغ للسيدات
17:00 | 2026-03-10
10/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غلطة سراي يجدد تفوقه.. ويهزم ليفربول بهدف ذهاباً
Lebanon 24
غلطة سراي يجدد تفوقه.. ويهزم ليفربول بهدف ذهاباً
16:53 | 2026-03-10
10/03/2026 04:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنذار على الهواء مباشرة.. صافرات تنبيه تقطع استديو "beIN Sports"
Lebanon 24
بالفيديو: إنذار على الهواء مباشرة.. صافرات تنبيه تقطع استديو "beIN Sports"
16:08 | 2026-03-10
10/03/2026 04:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
Lebanon 24
كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
16:00 | 2026-03-10
10/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجوء لاعبات إيرانيات في أستراليا.. والرياضة تتحول إلى منصة اعتراض
Lebanon 24
لجوء لاعبات إيرانيات في أستراليا.. والرياضة تتحول إلى منصة اعتراض
15:28 | 2026-03-10
10/03/2026 03:28:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة فرن الشباك: رسائل مكتوبة تفضح الهدف
Lebanon 24
حادثة فرن الشباك: رسائل مكتوبة تفضح الهدف
03:15 | 2026-03-10
10/03/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في المدارس الخاصة والرسمية.. ما مصير العام الدراسي؟
Lebanon 24
في المدارس الخاصة والرسمية.. ما مصير العام الدراسي؟
10:30 | 2026-03-10
10/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
17:00 | 2026-03-10
بعد جدل تصريحاته...ماريو باسلر يرفض دعوة هامبورغ للسيدات
16:53 | 2026-03-10
غلطة سراي يجدد تفوقه.. ويهزم ليفربول بهدف ذهاباً
16:08 | 2026-03-10
بالفيديو: إنذار على الهواء مباشرة.. صافرات تنبيه تقطع استديو "beIN Sports"
16:00 | 2026-03-10
كايل ووكر يعلن اعتزاله اللعب الدولي
15:28 | 2026-03-10
لجوء لاعبات إيرانيات في أستراليا.. والرياضة تتحول إلى منصة اعتراض
14:17 | 2026-03-10
محمد صلاح على أعتاب رقم تاريخي مع ليفربول
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 01:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 01:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 01:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24