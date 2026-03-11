تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل

Lebanon 24
11-03-2026 | 00:50
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
أنقذ لامين يامال فريق برشلونة من الخسارة أمام نيوكاسل بعدما سجل هدف التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع، خلال ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان نيوكاسل قد تقدم في الدقيقة 86 عبر هارفي بارنز، قبل أن يحصل برشلونة على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، ترجمها يامال بنجاح إلى هدف التعادل.

وبهذا الهدف، حرم برشلونة مضيفه من تحقيق أول فوز عليه منذ 29 عاماً، كما فرض أول تعادل في تاريخ مواجهات الفريقين.
برشلونة يعلق مبيعات تذاكر مواجهة نيوكاسل.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
يامال يحسم مستقبله مع برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة قلق بشأن مستوى لاعبين اثنين بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز العهد على الراسينغ وتعادل جويا والعباسية
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
02:14 | 2026-03-11
Lebanon24
01:08 | 2026-03-11
Lebanon24
01:03 | 2026-03-11
Lebanon24
00:00 | 2026-03-11
Lebanon24
00:00 | 2026-03-11
Lebanon24
17:03 | 2026-03-10
