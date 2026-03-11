يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل

أنقذ من الخسارة أمام بعدما سجل هدف التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع، خلال ذهاب دور الـ16 من .



وكان نيوكاسل قد تقدم في الدقيقة 86 عبر ، قبل أن يحصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، ترجمها يامال بنجاح إلى هدف التعادل.



وبهذا الهدف، حرم برشلونة مضيفه من تحقيق أول فوز عليه منذ 29 عاماً، كما فرض أول تعادل في تاريخ مواجهات الفريقين.

