رياضة
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
Lebanon 24
11-03-2026
|
01:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب
رونالد أراوخو
عن رضاه بعد تعادل
برشلونة
مع
نيوكاسل
1-1 في ذهاب ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا
، مؤكداً أن الفريق خرج بأحاسيس إيجابية بعدما أدرك هدفه في النهاية، مع التشديد على أهمية التفكير في مجموع المباراتين.
وقال مدافع برشلونة إن فريقه كان مطالباً باللعب بذكاء أمام منافس قوي، معتبراً أن الحسم سيتأجل إلى مباراة الإياب على أرضه وبين جماهيره، حيث سيحاول الفريق تقديم مباراة أفضل وامتلاك
الكرة
بصورة أكبر.
كما أبدى أراوخو استغرابه من قرار الحكم في لقطة مثيرة للجدل سبقت الهدف، مشيراً إلى أنه لم يفهم سبب منعه من الدخول، قبل أن يؤكد أن التعادل جاء نتيجة الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون رغم التعب، وأن الهدف الآن هو الفوز في برشلونة.
دوري أبطال أوروبا
رونالد أراوخو
نيوكاسل
برشلونة
أوروبا
الكرة
دوري
الهد
تابع
