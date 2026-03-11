بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان

اكتسح مضيفه 6-1، الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي ، ليضع قدماً كبيرة في الدور المقبل قبل لقاء الإياب في 18 آذار على ملعب .



وسجل أهداف الفريق الألماني كل من ستانيسيتش ومايكل أوليسيه هدفين وسيرجي غنابري ونيكولاس وجمال موسيالا، فيما أحرز ماريو باساليتش هدف أتالانتا الوحيد في الوقت بدل الضائع.



ورغم الفوز العريض، تلقى ضربتين بإصابة ألفونسو ديفيز في الدقيقة 71 ثم الحارس جوناس أوربيج في اللحظات الأخيرة، وذلك في وقت يفتقد فيه الفريق أيضاً حارسه الأساسي .

