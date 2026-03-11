تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رياضة

بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان

Lebanon 24
11-03-2026 | 01:08
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
اكتسح بايرن ميونخ مضيفه أتالانتا 6-1، الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع قدماً كبيرة في الدور المقبل قبل لقاء الإياب في 18 آذار على ملعب أليانز أرينا.

وسجل أهداف الفريق الألماني كل من جوسيب ستانيسيتش ومايكل أوليسيه هدفين وسيرجي غنابري ونيكولاس جاكسون وجمال موسيالا، فيما أحرز ماريو باساليتش هدف أتالانتا الوحيد في الوقت بدل الضائع.

ورغم الفوز العريض، تلقى بايرن ضربتين بإصابة ألفونسو ديفيز في الدقيقة 71 ثم الحارس جوناس أوربيج في اللحظات الأخيرة، وذلك في وقت يفتقد فيه الفريق أيضاً حارسه الأساسي مانويل نوير.
دوري أبطال أوروبا

أليانز أرينا

مانويل نوير

بايرن ميونخ

أوروبا

مانويل

جاكسون

