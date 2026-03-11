أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة

عاد ملف عودة إلى إلى الواجهة بعد تصريحات ماتيو أليماني، المدير الرياضي الحالي لأتلتيكو والسابق لبرشلونة، الذي أيد رواية تشافي هيرنانديز بشأن اقتراب الصفقة سابقاً.



وكان تشافي قد قال إن عودة كانت قريبة جداً بعد 2022، وإنه تواصل معه لأشهر حتى آذار 2023، مؤكداً أن الأجواء كانت إيجابية وأن النادي حصل على ما وصفه بموافقة ضمنية من رابطة ، قبل أن تتعثر الصفقة في النهاية، ملمحاً إلى أن القرار الأخير بوقفها جاء من خوان لابورتا.



لكن الدوري الإسباني خافيير تيباس نفى هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكداً أن الرابطة لم تمنح أي موافقة تتعلق بإعادة ميسي. ورغم ذلك، قال أليماني إن ما ذكره تشافي صحيح، مضيفاً أنهم أُبلغوا حينها بأن الموافقة موجودة.



في المقابل، قدم لابورتا رواية مختلفة، إذ أكد أن الرابطة لم تمنح موافقة خاصة على الصفقة، بل كان النادي يعمل على خطة قابلة للتطبيق مالياً، مشيراً إلى أن العقبة الأخيرة لم تكن من الرابطة بل من ميسي نفسه، بعدما أبلغ والده النادي في نهاية المطاف بقرار التوجه إلى ميامي. (كووورة)

