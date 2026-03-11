تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة

Lebanon 24
11-03-2026 | 02:14
أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة
أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة photos 0
عاد ملف عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة إلى الواجهة بعد تصريحات ماتيو أليماني، المدير الرياضي الحالي لأتلتيكو مدريد والسابق لبرشلونة، الذي أيد رواية تشافي هيرنانديز بشأن اقتراب الصفقة سابقاً.

وكان تشافي قد قال إن عودة ميسي كانت قريبة جداً بعد كأس العالم 2022، وإنه تواصل معه لأشهر حتى آذار 2023، مؤكداً أن الأجواء كانت إيجابية وأن النادي حصل على ما وصفه بموافقة ضمنية من رابطة الدوري الإسباني، قبل أن تتعثر الصفقة في النهاية، ملمحاً إلى أن القرار الأخير بوقفها جاء من خوان لابورتا.

لكن رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس نفى هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكداً أن الرابطة لم تمنح أي موافقة تتعلق بإعادة ميسي. ورغم ذلك، قال أليماني إن ما ذكره تشافي صحيح، مضيفاً أنهم أُبلغوا حينها بأن الموافقة موجودة.

في المقابل، قدم لابورتا رواية مختلفة، إذ أكد أن الرابطة لم تمنح موافقة خاصة على الصفقة، بل كان النادي يعمل على خطة قابلة للتطبيق مالياً، مشيراً إلى أن العقبة الأخيرة لم تكن من الرابطة بل من ميسي نفسه، بعدما أبلغ والده النادي في نهاية المطاف بقرار التوجه إلى إنتر ميامي. (كووورة)
