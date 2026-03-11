تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
8
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة
Lebanon 24
11-03-2026
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد ملف عودة
ليونيل ميسي
إلى
برشلونة
إلى الواجهة بعد تصريحات ماتيو أليماني، المدير الرياضي الحالي لأتلتيكو
مدريد
والسابق لبرشلونة، الذي أيد رواية تشافي هيرنانديز بشأن اقتراب الصفقة سابقاً.
وكان تشافي قد قال إن عودة
ميسي
كانت قريبة جداً بعد
كأس العالم
2022، وإنه تواصل معه لأشهر حتى آذار 2023، مؤكداً أن الأجواء كانت إيجابية وأن النادي حصل على ما وصفه بموافقة ضمنية من رابطة
الدوري الإسباني
، قبل أن تتعثر الصفقة في النهاية، ملمحاً إلى أن القرار الأخير بوقفها جاء من خوان لابورتا.
لكن
رئيس رابطة
الدوري الإسباني خافيير تيباس نفى هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكداً أن الرابطة لم تمنح أي موافقة تتعلق بإعادة ميسي. ورغم ذلك، قال أليماني إن ما ذكره تشافي صحيح، مضيفاً أنهم أُبلغوا حينها بأن الموافقة موجودة.
في المقابل، قدم لابورتا رواية مختلفة، إذ أكد أن الرابطة لم تمنح موافقة خاصة على الصفقة، بل كان النادي يعمل على خطة قابلة للتطبيق مالياً، مشيراً إلى أن العقبة الأخيرة لم تكن من الرابطة بل من ميسي نفسه، بعدما أبلغ والده النادي في نهاية المطاف بقرار التوجه إلى
إنتر
ميامي. (كووورة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميسي خارج اللعبة.. انتخابات برشلونة تشعل الجدل
Lebanon 24
ميسي خارج اللعبة.. انتخابات برشلونة تشعل الجدل
11/03/2026 09:50:19
11/03/2026 09:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مارك سيريا: ميسي قادر على إتمام صفقة ضمّ هالاند إلى برشلونة
Lebanon 24
مارك سيريا: ميسي قادر على إتمام صفقة ضمّ هالاند إلى برشلونة
11/03/2026 09:50:19
11/03/2026 09:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الحنين والواقع.. هل يملك ميسي طريقًا حقيقيًا للعودة إلى برشلونة؟
Lebanon 24
بين الحنين والواقع.. هل يملك ميسي طريقًا حقيقيًا للعودة إلى برشلونة؟
11/03/2026 09:50:19
11/03/2026 09:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"صلاح أصعب خصومه".. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز
Lebanon 24
"صلاح أصعب خصومه".. إريك غارسيا يكشف أحلامه ويتمنى عودة ميسي وسواريز
11/03/2026 09:50:19
11/03/2026 09:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
ليونيل ميسي
كأس العالم
رئيس رابطة
الرياض
ليونيل
قد يعجبك أيضاً
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
Lebanon 24
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
01:08 | 2026-03-11
11/03/2026 01:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
Lebanon 24
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
01:03 | 2026-03-11
11/03/2026 01:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
Lebanon 24
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
00:50 | 2026-03-11
11/03/2026 12:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخطاء كارثية.. حارس استُبدل في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
بعد أخطاء كارثية.. حارس استُبدل في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
00:00 | 2026-03-11
11/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي
Lebanon 24
غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي
00:00 | 2026-03-11
11/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:08 | 2026-03-11
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
01:03 | 2026-03-11
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
00:50 | 2026-03-11
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
00:00 | 2026-03-11
بعد أخطاء كارثية.. حارس استُبدل في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
00:00 | 2026-03-11
غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي
17:03 | 2026-03-10
دوناروما يتحدى ريال مدريد.. والسيتي يرفع شعار المفاجأة
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 09:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 09:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 09:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24