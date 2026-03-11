تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
reports about lebanon أخباري
رياضة

فليك يشرح أسباب تعادل برشلونة مع نيوكاسل

Lebanon 24
11-03-2026 | 05:30
فليك يشرح أسباب تعادل برشلونة مع نيوكاسل
فليك يشرح أسباب تعادل برشلونة مع نيوكاسل photos 0
كشف المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن أسباب تعادل فريقه الصعب 1-1 مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب "سانت جيمس بارك".

وأوضح فليك في تصريحاته بعد المباراة أن المباراة كانت "متطلبة للغاية على المستوى البدني"، مشيراً إلى أن فريقه عانى من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، إضافة إلى عودة بعض اللاعبين المصابين مؤخراً، وعلى رأسهم مارك بيرنال وبيدري، مما أثر على الأداء العام .

واعترف المدرب الألماني بضعف فريقه في الاستحواذ على الكرة، قائلاً: "لم نلعب جيداً عند امتلاك الكرة، وكنا نفقدها بسهولة، وهذا ما كان يريده نيوكاسل" . وأشاد في المقابل بالأداء الدفاعي للفريق، معتبراً أن التماسك الدفاعي كان إيجابياً في مواجهة الضغط الجماهيري الكبير .

ورغم النتيجة، أعرب فليك عن رضاه بالتعادل في ظل الظروف الصعبة والغيابات، متوقعاً ظهوراً مختلفاً للفريق في مباراة الإياب على كامب نو .
