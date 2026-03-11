فليك يشرح أسباب تعادل برشلونة مع نيوكاسل

كشف المدرب الألماني هانسي ، لنادي ، عن أسباب تعادل فريقه الصعب 1-1 مع نيوكاسل الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال على ملعب " بارك".



وأوضح فليك في تصريحاته بعد المباراة أن المباراة كانت "متطلبة للغاية على المستوى البدني"، مشيراً إلى أن فريقه عانى من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، إضافة إلى عودة بعض اللاعبين المصابين مؤخراً، وعلى رأسهم مارك بيرنال وبيدري، مما أثر على الأداء العام .



واعترف المدرب الألماني بضعف فريقه في الاستحواذ على ، قائلاً: "لم نلعب جيداً عند امتلاك الكرة، وكنا نفقدها بسهولة، وهذا ما كان يريده نيوكاسل" . وأشاد في المقابل بالأداء الدفاعي للفريق، معتبراً أن التماسك الدفاعي كان إيجابياً في مواجهة الضغط الجماهيري الكبير .



ورغم النتيجة، أعرب فليك عن رضاه بالتعادل في ظل الظروف الصعبة والغيابات، متوقعاً ظهوراً مختلفاً للفريق في مباراة الإياب على .



