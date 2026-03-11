تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
فليك يشرح أسباب تعادل برشلونة مع نيوكاسل
Lebanon 24
11-03-2026
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المدرب الألماني هانسي
فليك
،
المدير الفني
لنادي
برشلونة
، عن أسباب تعادل فريقه الصعب 1-1 مع نيوكاسل
يونايتد
الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال
أوروبا
على ملعب "
سانت
جيمس
بارك".
وأوضح فليك في تصريحاته بعد المباراة أن المباراة كانت "متطلبة للغاية على المستوى البدني"، مشيراً إلى أن فريقه عانى من الإرهاق بسبب ضغط المباريات، إضافة إلى عودة بعض اللاعبين المصابين مؤخراً، وعلى رأسهم مارك بيرنال وبيدري، مما أثر على الأداء العام .
واعترف المدرب الألماني بضعف فريقه في الاستحواذ على
الكرة
، قائلاً: "لم نلعب جيداً عند امتلاك الكرة، وكنا نفقدها بسهولة، وهذا ما كان يريده نيوكاسل" . وأشاد في المقابل بالأداء الدفاعي للفريق، معتبراً أن التماسك الدفاعي كان إيجابياً في مواجهة الضغط الجماهيري الكبير .
ورغم النتيجة، أعرب فليك عن رضاه بالتعادل في ظل الظروف الصعبة والغيابات، متوقعاً ظهوراً مختلفاً للفريق في مباراة الإياب على
كامب نو
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
Lebanon 24
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
11/03/2026 14:18:34
11/03/2026 14:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يعلق مبيعات تذاكر مواجهة نيوكاسل.. ما السبب؟
Lebanon 24
برشلونة يعلق مبيعات تذاكر مواجهة نيوكاسل.. ما السبب؟
11/03/2026 14:18:34
11/03/2026 14:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يعترف: برشلونة "لا يمر بأفضل حالاته"
Lebanon 24
فليك يعترف: برشلونة "لا يمر بأفضل حالاته"
11/03/2026 14:18:34
11/03/2026 14:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف وصلت أميركا إلى مادورو وخامنئي؟ تقرير يشرح 6 أسباب
Lebanon 24
كيف وصلت أميركا إلى مادورو وخامنئي؟ تقرير يشرح 6 أسباب
11/03/2026 14:18:34
11/03/2026 14:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
نادي برشلونة
المدير الفني
كامب نو
يونايتد
أوروبا
بيدري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ألفاريز يثير الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
ألفاريز يثير الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد
05:43 | 2026-03-11
11/03/2026 05:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة
Lebanon 24
أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة
02:14 | 2026-03-11
11/03/2026 02:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
Lebanon 24
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
01:08 | 2026-03-11
11/03/2026 01:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
Lebanon 24
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
01:03 | 2026-03-11
11/03/2026 01:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
Lebanon 24
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
00:50 | 2026-03-11
11/03/2026 12:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:43 | 2026-03-11
ألفاريز يثير الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد
02:14 | 2026-03-11
أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة
01:08 | 2026-03-11
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
01:03 | 2026-03-11
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
00:50 | 2026-03-11
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
00:00 | 2026-03-11
بعد أخطاء كارثية.. حارس استُبدل في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 14:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 14:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 14:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24