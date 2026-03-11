تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ألفاريز يثير الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
11-03-2026
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم
أتلتيكو مدريد
، الجدل حول إمكانية رحيله عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بتصريح غامض قال فيه: "لا أعرف، ربما نعم وربما لا، لا تعلم أبداً"، وذلك رداً على سؤال حول إمكانية ترك الفريق .
جاءت تصريحات ألفاريز بعد تألقه اللافت في مباراة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال
أوروبا
، حيث قاد فريقه لفوز كبير 5-2 على
توتنهام هوتسبير
، مسجلاً هدفين وصانعاً هدفاً . وكانت تقارير قد ربطته بالانتقال إلى
برشلونة
لتعزيز هجوم الفريق مع اقتراب رحيل
روبرت
ليفاندوفسكي، إلا أن اللاعب نفى هذه الشائعات واصفاً إياها بأنها "مجرد أقاويل تضخم بشكل مبالغ فيه" .
وشدد ألفاريز على سعادته في أتلتيكو
مدريد
، قائلاً: "أنا سعيد هنا ولا أفكر إلا في عملي اليومي، ولم أقل شيئاً سيئاً عن النادي، أنا ممتن لهم". يُذكر أن اللاعب شارك هذا الموسم في 41 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 7 .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
Lebanon 24
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
11/03/2026 14:18:40
11/03/2026 14:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
Lebanon 24
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
11/03/2026 14:18:40
11/03/2026 14:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
Lebanon 24
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
11/03/2026 14:18:40
11/03/2026 14:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ورد الخال تثير جدلًا حول الصدق والازدواجية في العلاقات
Lebanon 24
ورد الخال تثير جدلًا حول الصدق والازدواجية في العلاقات
11/03/2026 14:18:40
11/03/2026 14:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبير
أتلتيكو مدريد
الأرجنتين
أرجنتيني
برشلونة
توتنهام
أوروبا
قد يعجبك أيضاً
فليك يشرح أسباب تعادل برشلونة مع نيوكاسل
Lebanon 24
فليك يشرح أسباب تعادل برشلونة مع نيوكاسل
05:30 | 2026-03-11
11/03/2026 05:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة
Lebanon 24
أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة
02:14 | 2026-03-11
11/03/2026 02:14:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
Lebanon 24
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
01:08 | 2026-03-11
11/03/2026 01:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
Lebanon 24
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
01:03 | 2026-03-11
11/03/2026 01:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
Lebanon 24
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
00:50 | 2026-03-11
11/03/2026 12:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:30 | 2026-03-11
فليك يشرح أسباب تعادل برشلونة مع نيوكاسل
02:14 | 2026-03-11
أليماني يؤيد تشافي.. ويعيد الجدل حول عودة ميسي إلى برشلونة
01:08 | 2026-03-11
بايرن يضرب أتالانتا بسداسية.. وانتصار كبير تعكره إصابتان
01:03 | 2026-03-11
أراوخو راضٍ عن التعادل.. وبرشلونة يؤجل الحسم إلى الإياب
00:50 | 2026-03-11
يامال ينقذ برشلونة.. وتعادل قاتل أمام نيوكاسل
00:00 | 2026-03-11
بعد أخطاء كارثية.. حارس استُبدل في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 14:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 14:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 14:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24