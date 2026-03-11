تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

ألفاريز يثير الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد

Lebanon 24
11-03-2026 | 05:43
A-
A+
ألفاريز يثير الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد
ألفاريز يثير الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، الجدل حول إمكانية رحيله عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بتصريح غامض قال فيه: "لا أعرف، ربما نعم وربما لا، لا تعلم أبداً"، وذلك رداً على سؤال حول إمكانية ترك الفريق .

جاءت تصريحات ألفاريز بعد تألقه اللافت في مباراة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث قاد فريقه لفوز كبير 5-2 على توتنهام هوتسبير، مسجلاً هدفين وصانعاً هدفاً . وكانت تقارير قد ربطته بالانتقال إلى برشلونة لتعزيز هجوم الفريق مع اقتراب رحيل روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن اللاعب نفى هذه الشائعات واصفاً إياها بأنها "مجرد أقاويل تضخم بشكل مبالغ فيه" .

وشدد ألفاريز على سعادته في أتلتيكو مدريد، قائلاً: "أنا سعيد هنا ولا أفكر إلا في عملي اليومي، ولم أقل شيئاً سيئاً عن النادي، أنا ممتن لهم". يُذكر أن اللاعب شارك هذا الموسم في 41 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 7 .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إندريك يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ورد الخال تثير جدلًا حول الصدق والازدواجية في العلاقات
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 14:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبير

أتلتيكو مدريد

الأرجنتين

أرجنتيني

برشلونة

توتنهام

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-11
Lebanon24
02:14 | 2026-03-11
Lebanon24
01:08 | 2026-03-11
Lebanon24
01:03 | 2026-03-11
Lebanon24
00:50 | 2026-03-11
Lebanon24
00:00 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24