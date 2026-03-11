ألفاريز يثير الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد

أثار المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم ، الجدل حول إمكانية رحيله عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بتصريح غامض قال فيه: "لا أعرف، ربما نعم وربما لا، لا تعلم أبداً"، وذلك رداً على سؤال حول إمكانية ترك الفريق .



جاءت تصريحات ألفاريز بعد تألقه اللافت في مباراة الذهاب بدور الـ16 لدوري أبطال ، حيث قاد فريقه لفوز كبير 5-2 على ، مسجلاً هدفين وصانعاً هدفاً . وكانت تقارير قد ربطته بالانتقال إلى لتعزيز هجوم الفريق مع اقتراب رحيل ليفاندوفسكي، إلا أن اللاعب نفى هذه الشائعات واصفاً إياها بأنها "مجرد أقاويل تضخم بشكل مبالغ فيه" .



وشدد ألفاريز على سعادته في أتلتيكو ، قائلاً: "أنا سعيد هنا ولا أفكر إلا في عملي اليومي، ولم أقل شيئاً سيئاً عن النادي، أنا ممتن لهم". يُذكر أن اللاعب شارك هذا الموسم في 41 مباراة بكل البطولات، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 7 .



