رياضة

مفاجأة في مونديال 2026.. العراق قد يستفيد من انسحاب إيران

Lebanon 24
11-03-2026 | 17:21
مفاجأة في مونديال 2026.. العراق قد يستفيد من انسحاب إيران
كشفت تقارير إعلامية بريطانية، الأربعاء، أن منتخب العراق قد يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026 في حال انسحاب إيران رسمياً من البطولة المقرّر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


وكان وزير الشباب والرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي قد ألمح إلى احتمال عدم مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، على خلفية الحرب الدائرة حالياً، معتبراً أن الظروف الحالية لا تسمح بخوض البطولة.


وقال دنيا مالي في مقابلة تلفزيونية إن بلاده تعرّضت خلال الأشهر الماضية لضغوط وصراعات عسكرية كبيرة، أدّت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، مضيفاً أن المشاركة في المونديال في ظل هذه الظروف تبدو غير ممكنة.


ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار الانسحاب نهائياً، في وقت ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس سيناريوهات بديلة في حال تأكد غياب إيران، نظراً لضرورة حسم المقاعد قبل انطلاق المباريات الفاصلة المؤهلة إلى البطولة.


وبحسب التقرير، قد تستفيد عدة منتخبات من هذا التطور، بينها العراق والإمارات وسورينام وبوليفيا، خاصة أن إيران تقع في المجموعة السادسة إلى جانب نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.


وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن أحد الحلول المطروحة يتمثل في منح منتخب العراق بطاقة مباشرة إلى المجموعة السادسة بدلاً من إيران، على أن يتنافس منتخبا سورينام وبوليفيا على المقعد المتبقي عبر الملحق.


ومن المقرر أن يخوض المنتخب العراقي مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم في 31 من الشهر الجاري في مدينة مونتيري المكسيكية، حيث ينتظر الفائز من مواجهة سورينام وبوليفيا.

في المقابل، طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل المباراة، موضحاً أن الظروف الأمنية الحالية تعيق سفر الفريق، بعدما أُغلق المجال الجوي العراقي عقب الضربات الجوية التي استهدفت إيران الأسبوع الماضي، وما تبعها من رد عسكري بالصواريخ والطائرات المسيّرة طال إسرائيل ودولاً في المنطقة. (العربية) 

