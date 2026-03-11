تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

يجب استبعاده.. انتقادات قاسية من أسطورة ليفربول بحق محمد صلاح

Lebanon 24
11-03-2026 | 13:43
يجب استبعاده.. انتقادات قاسية من أسطورة ليفربول بحق محمد صلاح
يجب استبعاده.. انتقادات قاسية من أسطورة ليفربول بحق محمد صلاح photos 0
شنّ أسطورة ليفربول السابق ستيف نيكول هجوماً حاداً على النجم المصري محمد صلاح، عقب خسارة الفريق أمام غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق غلطة سراي فوزاً مهماً على أرضه بنتيجة 1-0 أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 من البطولة، في المباراة التي أُقيمت الثلاثاء الماضي، بعدما سجل ماريو ليمينا هدف اللقاء الوحيد مبكراً بضربة رأس.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره غلطة سراي في مباراة الإياب يوم 18 آذار الجاري.

أسطورة ليفربول ينتقد صلاح بقسوة
طالب ستيف نيكول مدرب ليفربول آرني سلوت باستبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية، معتبراً أن اللاعب لم يعد يقدم الإضافة المطلوبة للفريق.

ورغم تسجيله في مباراتي وولفرهامبتون الأسبوع الماضي، لم يتمكن صلاح من الحفاظ على مستواه، حيث خسر ليفربول أمام غلطة سراي بهدف دون رد في مباراة وصفها نيكول بأنها "مروعة".

وظهر النجم المصري بأداء متواضع، ما دفع مدربه إلى استبداله بعد نحو ساعة من اللعب، ليشرك بدلاً منه جيريمي فريمبونغ.

وخلال تحليله للمباراة عبر قناة ESPN FC، قال نيكول إن اللاعب البالغ 33 عاماً تراجع مستواه بشكل واضح، مضيفاً:
"صلاح لا يفعل أي شيء للفريق في الوقت الحالي".

وتابع:"يجب استبعاده من التشكيلة، وإشراك فريمبونغ وريو نغوموها بدلاً منه، ووضع صلاح على مقاعد البدلاء".

وختم قائلاً: "وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها أي لاعب في الملعب أفضل من صلاح".

يُذكر أن نيكول كان قد صرّح في وقت سابق من الموسم بأن على ليفربول قبول أي عرض مالي كبير لبيع محمد صلاح دون تردد.
