فيفا يهدد إيران في حال انسحابها من مونديال 2026.. فما العقوبات المحتملة؟

كشفت تقارير صحافية بريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد يفرض إجراءات تأديبية صارمة على منتخب في حال إصرار الأخيرة على الانسحاب من نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تستضيف لأول مرة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، ثلاث دول وهي الأمريكية، المكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخبا لأول مرة أيضا.



وألمح وزير الشباب والرياضة أحمد مالي إلى إمكانية عدم مشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026، في ظل التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة في المنطقة.



وقال الوزير الإيراني في تصريحات إعلامية إن الظروف الحالية لا تسمح بمشاركة المنتخب في البطولة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني والسياسي بعد التصعيد العسكري الأخير يجعل من الصعب إرسال الفريق للمشاركة في منافسات تقام على الأراضي الأمريكية.



وأوضحت صحيفة "الغارديان - The Guardian" أن لوائح "الفيفا" تفرض على جميع الاتحادات الوطنية المشاركة تقديم استمارة التسجيل واستكمال جميع الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة، مع التأكيد على ضرورة المشاركة في المباريات حتى خروجها الرسمي من المنافسات.



وفي حال الانسحاب، تنص اللوائح على فرض غرامات مالية تبدأ من 274 ألف يورو، وقد تصل إلى 549 ألف يورو إذا حدث الانسحاب قبل أقل من 30 يوما من المباراة الأولى، كما يلزم الاتحاد المنسحب بإعادة جميع الأموال التي حصل عليها لدعم التحضيرات للمونديال وأي مبالغ مرتبطة بالمشاركة.



وتحتفظ اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق فرض عقوبات إضافية تشمل استبعاد الاتحاد من بطولات دولية مستقبلية أو استبداله بمنتخب آخر، كما يمكن “للفيفا” المطالبة بتعويضات في حال تسبب الانسحاب بأضرار تنظيمية أو مالية بعد انطلاق المنافسات.



ويؤكد هذا التحذير على صرامة الاتحاد الدولي في التعامل مع أي انسحاب محتمل، وحماية سير البطولة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لكأس العالم 2026.



ووقع منتخب إيران في مجموعة تضم كلا من بلجيكا، نيوزيلندا ومصر، ومن المقرر أن يخوض مباراته الافتتاحية ضد نيوزيلندا في 16 يونيو المقبل.



ولكن مع تصاعد التوترات العسكرية في ، تواجه إيران خطر الانسحاب من مونديال 2026، وهو ما قد يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إعادة توزيع المقاعد في قارة آسيا.



وفي حال حدوث هذا الانسحاب، يحتمل أن يتم ترشيح منتخب ليحل محل إيران في البطولة المقررة صيفا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وحال انسحاب إيران رسميا، يعتبر منتخب الإمارات هو الأوفر حظا لشغل المقعد الشاغر، يليه منتخب ، لكن العراق يستعد لخوض الملحق القاري ضد بوليفيا أو سورينام، ما قد يفضي إلى إعادة ترتيب المقاعد، حيث يمكن أن يشارك العراق مباشرة في المونديال، بينما تنتقل الإمارات إلى مباراة الملحق.