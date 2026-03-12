بعد إصابة عضلية.. رونالدو يسافر إلى إسبانيا للعلاج

قال مدرب نادي النصر السعودي جورجي جيسوس إن قائد الفريق سيسافر إلى إسبانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.

وبدا رونالدو متأثرًا بالإصابة أثناء خروجه قرب نهاية المباراة التي فاز فيها النصر 3-1 مطلع الأسبوع، قبل أن يعلن النادي إصابة قائد منتخب البرتغال عضليًا دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

ويأمل النصر ألا تطول فترة غياب اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا، إذ يعول عليه الفريق في سعيه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الغائب منذ موسم 2018-2019. ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متقدمًا بنقطتين على الأهلي السعودي وثلاث نقاط أمام الهلال السعودي.

وقال جيسوس خلال قبل مواجهة نيوم غدًا السبت: “بعد الفحوصات تبين أن إصابة رونالدو تحتاج إلى راحة وعلاج، لذلك قررنا سفره إلى إسبانيا”.

وأضاف المدرب البرتغالي أن القرار يأتي استنادًا إلى تجارب سابقة مع لاعبين مثل أيمن يحيى وإنيغو مارتينيز وسامي النجعي الذين خضعوا للعلاج خارج خلال الموسم الحالي.

وتشير تقارير إلى أن رونالدو يفضل الخضوع للعلاج تحت إشراف طبيبه الخاص في ، حيث سبق له اللعب مع .

ولم تتضح بعد إمكانية مشاركته مع منتخب البرتغال لكرة القدم في المباراتين الوديتين أمام منتخب المكسيك لكرة القدم ومنتخب لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة أواخر مارس وبداية أبريل، ضمن التحضيرات لبطولة 2026.

ويعد رونالدو أحد أبرز نجوم الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما سجل 21 هدفًا في 22 مباراة.

