بعد إصابة عضلية.. رونالدو يسافر إلى إسبانيا للعلاج

قال مدرب نادي النصر السعودي جورجي جيسوس إن قائد الفريق كريستيانو رونالدو
سيسافر إلى إسبانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.
وبدا رونالدو متأثرًا بالإصابة أثناء خروجه قرب نهاية المباراة التي فاز فيها النصر 3-1 مطلع الأسبوع، قبل أن يعلن النادي إصابة قائد منتخب البرتغال لكرة القدم
عضليًا دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.
ويأمل النصر ألا تطول فترة غياب اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا، إذ يعول عليه الفريق في سعيه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الغائب منذ موسم 2018-2019. ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متقدمًا بنقطتين على الأهلي السعودي وثلاث نقاط أمام الهلال السعودي.
وقال جيسوس خلال مؤتمر صحفي
قبل مواجهة نيوم غدًا السبت: “بعد الفحوصات تبين أن إصابة رونالدو تحتاج إلى راحة وعلاج، لذلك قررنا سفره إلى إسبانيا”.
وأضاف المدرب البرتغالي أن القرار يأتي استنادًا إلى تجارب سابقة مع لاعبين مثل أيمن يحيى وإنيغو مارتينيز وسامي النجعي الذين خضعوا للعلاج خارج المملكة
خلال الموسم الحالي.
وتشير تقارير إلى أن رونالدو يفضل الخضوع للعلاج تحت إشراف طبيبه الخاص في مدريد
، حيث سبق له اللعب مع ريال مدريد
.
ولم تتضح بعد إمكانية مشاركته مع منتخب البرتغال لكرة القدم في المباراتين الوديتين أمام منتخب المكسيك لكرة القدم ومنتخب الولايات المتحدة
لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة أواخر مارس وبداية أبريل، ضمن التحضيرات لبطولة كأس العالم
2026.
ويعد رونالدو أحد أبرز نجوم الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما سجل 21 هدفًا في 22 مباراة.